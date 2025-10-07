Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento îmbrăcată în veșmântul sfințirii

O nouă filă s‑a scris duminică, 5 octombrie 2025, în cronica Parohiei „Învierea Domnului” din Sacramento, California, Statele Unite ale Americii. Lăcaşul de cult, ridicat cu multă dragoste de o frumoasă comunitate românească, a primit în Duminica a 19‑a după Rusalii veșmântul luminos al sfințirii.

Rânduiala târnosirii a început în seara zilei de sâmbătă când, după încheierea Vecerniei, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a săvârșit slujba așezării cinstitelor moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion pe Sfântul Disc.

Duminică, dis‑de‑dimineață, ierarhul, înconjurat de preoți și diaconi, a invocat harului Preasfintei Treimi în fața ușilor bisericii, aceasta fiind apoi înconjurată de soborul slujitor, făcându‑se trei opriri - la fiecare absidă - pentru binecuvântarea ei prin stropire cu apă sfințită și prin însemnarea în chipul Sfintei Cruci cu Sfântul și Marele Mir. Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a pecetluit apoi Masa Sfântului Altar, în care au fost așezate fragmente din moaștele celor doi sfinți martiri din Halmyris, și a sfințit interiorul bisericii și catapeteasma.

A urmat săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur de către un sobor de preoți și diaconi, sub protia Părintelui Mitropolit Nicolae. Alături de pr. Teodor Alin Gîrlonța, parohul bisericii și protoiereu al Protopopiatului Coastei de Vest a Americii, din soborul slujitor au făcut parte arhim. Nicodim Bibarț, protos. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii „Sfântul Dimitrie cel Nou” din Middletown, New York, precum și preoți de la parohiile din statele California și Texas.

După citirea textului Sfintei Evanghelii rânduit pentru această zi, pr. Valentin Ilieș, de la Parohia San Antonio, Texas, a ținut un cuvânt de învățătură în care a reliefat că mântuirea este un dar al lui Dumnezeu, iar scopul vieții omului este îndumnezeirea.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul psaltic „Sfântul Inochentie de la Probota”, din județul Suceava, condus de pr. Constantin Dan Magdalena.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, ierarhul le‑a vorbit credincioșilor despre însemnătatea profundă a slujbei târnosirii bisericii, care trebuie să fie pentru toți cei prezenți un îndemn la sfințirea și înnoirea vieții personale. Întreaga rânduială este o laudă adusă martirilor, cei care au mărturisit credința în Mântuitorul Iisus Hristos cu prețul vieții lor și și‑au arătat dragostea față de El.

În semn de apreciere pentru întreaga comunitate, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae a dăruit bisericii o icoană cu Învierea Domnului, ca mărturie a acestei zile deosebit de importante, când lăcaşul de cult a primit podoaba sfințirii. De asemenea, pentru bogata activitate misionar‑pastorală, i‑a conferit părintelui paroh Ordinul „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

A urmat evidențierea celor care s‑au implicat în edificarea lăcaşului de închinare, mitropolitul ortodox român oferindu‑le ctitorilor și binefăcătorilor diplome de merit în semn de apreciere și recunoștință pentru strădania lor în sprijinirea Parohiei „Învierea Domnului”.

Părintele paroh Teodor Alin Gîrlonța i‑a mulțumit Înaltpreasfinției Sale pentru împreuna slujire și pentru purtarea de grijă arătată bisericii din Sacramento - un vis devenit realitate, un ideal al românilor din aceste meleaguri, de peste 20 de ani, care îi unește pe oameni atât cu cerul, cât și cu înaintașii și urmașii lor.

La îndemnul și cu binecuvântarea chiriarhului, toți cei prezenți s‑au închinat în Sfântul Altar și au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, primind în dar, din partea Consiliului parohial, câte o icoană cu Învierea Domnului și un fragment din pânza cu care a fost șters Sfântul Prestol la momentul pecetluirii.

Scurt istoric

Parohia Ortodoxă Română „Învierea Domnului” din Sacramento a fost înființată în anul 2002, la inițiativa credincioșilor John și Ana Roșca. Aceștia, alături de alte familii tinere de emigranți în SUA, au dorit întemeierea unei biserici românești așezate sub ocrotirea Patriarhiei Române. La început, comunitatea a fost îndrumată duhovnicește de arhimandritul Vichentie Punguță, apoi de părintele Gheorghe Naghi, iar din anul 2005, credincioșii sunt păstoriți de părintele Teodor Alin Gîrlonța, fost paroh al Parohiei „Sfântul Nicolae” din Protopopiatul Blaj, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei.

La inițiativa și prin strădania familiei Roșca, s‑a achiziționat la început un teren în South Sacramento, unde s‑a ridicat o clădire în care s‑au oficiat slujbele religioase până în anul 2009. Din cauza neîndeplinirii cerințelor legale privind construcțiile, Adunarea parohială a hotărât vânzarea proprietății, achitarea împrumuturilor contractate și continuarea rânduielilor liturgice în Biserica Greco‑Catolică Melkită de pe Bell Street, Sacramento.

Criza financiară din anul 2008, care a afectat profund piața imobiliară, a oferit însă prilejul achiziționării actualei proprietăți din 3.250 U Street, Antelope, printr‑un efort comun al întregii comunități parohiale, unită în dorința de a avea un lăcaş propriu de rugăciune. După un amplu proces administrativ și edilitar, în 16 decembrie 2018 a fost săvârșită prima Sfântă Liturghie, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae.

După finalizarea lucrărilor de renovare a bisericii și împodobirea acesteia cu o frumoasă catapeteasmă realizată de meșteri din România, în Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie 2025, lăcaşul de cult a fost târnosit de Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, întâistătătorul Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, înconjurat de un sobor de preoți, în prezența membrilor Consiliului parohial și a numeroșilor credincioși. Începând cu această zi binecuvântată, biserica a primit și al doilea hram, „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop”.