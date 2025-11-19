Biserica „Sfânta Eugenia” din Lyon a fost resfințită

Biserica ortodoxă românească „Sfânta Eugenia” din Lyon, Franța, a fost resfințită sâmbătă, 15 noiembrie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, împreună cu un sobor de preoți și diaconi și în prezența a numeroși credincioși români.

Slujba de târnosire a Sfintei Mese și de sfințire a interiorului lăcașului de cult a fost săvârșită ca o încununare a lucrărilor de reconstrucție desfășurate în urma incendiului survenit la data de 9 iunie. Incendiul a afectat grav Sfântul Altar, provocând distrugeri semnificative ale Sfintei Mese, mobilierului liturgic, veșmintelor, icoanelor praznicare și ale sfinților de peste an, Sfintelor Epitafe și unor cărți de cult. Pereții interiori au fost puternic afectați de fumul degajat de incendiu, iar tencuiala a suferit fisuri din cauza temperaturilor extrem de ridicate.

Reparațiile bisericii au fost realizate în mai puțin de trei luni, perioadă în care parohia a beneficiat de suport tehnic calificat și de mobilizarea exemplară a comunității locale.

La finalul slujbei de sfințire, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Iosif a adresat mulțumiri tuturor celor implicați în restaurarea lăcașului de cult: părintelui paroh Siluan Eloi, membrilor Consiliului parohial, credincioșilor, binefăcătorilor, prietenilor francezi ai parohiei și echipelor de lucrători. Ierarhul a subliniat că refacerea rapidă a Capelei „Sfânta Eugenia” a fost posibilă doar datorită solidarității și efortului comun depus de întreaga comunitate.

Hospices Civils de Lyon a cedat lăcașul de cult către Parohia Ortodoxă Română „Sfinții Arhangheli” din Lyon printr‑o Autorizație de Ocupare Temporară (AOT) valabilă pentru 15 ani. Documentul a fost semnat la 20 octombrie 2017 de către părintele Ioan Sauca și de către conducerea spitalului, fiind valabil până la 19 octombrie 2032, cu posibilitatea unei prelungiri ulterioare.

După semnarea acestei autorizații și obținerea aprobării de la Primăria din Saint‑Genis‑Laval pentru renovarea capelei, în perioada în care pr. Ioan Sauca era încă paroh, au început lucrările de restaurare și de redare a spațiului cultului ortodox. Acestea s‑au finalizat în luna noiembrie 2018, când paroh era părintele Siluan Eloi. Lucrările, desfășurate pe parcursul unui an, au fost realizate în regim propriu, cu sprijinul Consiliului parohial, al credincioșilor parohiei ortodoxe române din Lyon și al câtorva prieteni francezi apropiați comunității.

Sfințirea bisericii a avut loc la 16 decembrie 2018, în Duminica Sfinților Strămoși după trup ai Domnului, și a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud și cu Preasfințitul Părinte Marc Nemțeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Europei Occidentale.