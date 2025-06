Centenarul Patriarhiei Române marcat la New York

În ziua de luni, 2 iunie, începând cu ora 18:00, a avut loc la New York, Statele Unite ale Americii, evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 100 de ani de la ridicarea Bisericii Ortodoxe Române la rangul de Patriarhie (1925-2025). Acesta a fost organizat de Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, în colaborare cu Consulatul General al României la New York și Institutul Cultural Român din New York. Acțiunea a reunit clerici, personalități diplomatice, culturale și religioase.

Deschiderea serbării comemorative a fost făcută de Dorian Branea, director al Institutului Cultural Român, care a evidențiat strânsa conlucrare a instituției pe care o conduce cu Biserica, exprimându-și totodată dorința unui viitor parteneriat al Institutul Cultural Român cu Mitropolia Ortodoxă Română a celor două Americi, subliniind susținerea comună a valorilor spirituale autentice ale românilor din diaspora.

În cadrul evenimentului a luat cuvântul Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, care a afirmat că toate Bisericile Ortodoxe canonice din zona orașului New York au fost reprezentate la eveniment, fapt care oferă o mărturie a unității Bisericii în diversitate. Înaltpreasfinția Sa a mulțumit tuturor participanților și a oferit un mic istoric al momentului ridicării în rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române.

În continuare, Mihaela-Simona Florea, consul general al României la New York, a subliniat legătura profundă dintre Ortodoxie și identitatea națională a românilor de pretutindeni. Totodată, a adresat mulțumiri reprezentanților consulatelor generale ale altor state, afirmând cu bucurie că majoritatea țărilor ortodoxe au fost reprezentate la nivel de consul general.

Părintele Daniel Ene, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, a expus în referatul său evenimentele care au precedat ridicarea la rangul de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române, evidențiind că acest act nu a fost doar o decizie administrativă, ci o dorință unanimă a românilor de a-și manifesta credința ortodoxă într-un stat unificat.

La sfârșit, Dorian Branea a adresat o invitație tuturor participanților la admirarea vernisajului oficial al expoziției, urmat de o agapă tradițională românească, pregătită de parohiile din Protopopiatul New York, Noua Anglie și Estul SUA.

Această celebrare nu a fost doar una istorică, ci o reafirmare a spiritualității, unității și identității tuturor românilor de pretutindeni.