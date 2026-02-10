Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin

Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Filip Hristofor Cane - 10 Feb 2026

La Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Leeson Park, Dublin, Irlanda, au avut loc sâmbătă, 7 februarie, mai multe evenimente deosebit de importante pentru viața duhovnicească și administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

Ziua a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei, în prezența credincioșilor veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi.

După încheierea Sfintei Liturghii, prof. dr. George Enache, cadru didactic la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a susținut conferința intitulată „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”. În cadrul acesteia, conferențiarul a prezentat repere istorice și duhovnicești din viețile unor sfinte femei românce, mucenițe, cuvioase, soții și mame creștine, evidențiind rolul lor esențial în păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe de‑a lungul veacurilor.

Conferința a fost primită cu interes și apreciere de către participanți, oferind o perspectivă aprofundată asupra vocației creștine a femeii și asupra importanței mărturiei acesteia în familie, comunitate și societate.

Programul zilei a continuat cu lucrările Adunării eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, în cadrul căreia au fost evidențiate activitățile desfășurate pe parcursul anului 2025. Au fost analizate aspecte legate de activitatea pastoral‑misionară, educațională, social‑filantropică și culturală, precum și direcțiile de dezvoltare ale vieții eparhiale în contextul specific al diasporei.

Discuțiile au evidențiat necesitatea consolidării lucrării cu tinerii, a intensificării activităților catehetice și a întăririi legăturii dintre parohii, în vederea unei slujiri cât mai eficiente a comunităților românești din Irlanda și Islanda. De asemenea, clericii au abordat teme privind organizarea parohială, provocările specifice slujirii în diaspora, buna administrare a vieții bisericești și proiectele viitoare ale episcopiei, într‑un spirit de responsabilitate, colaborare și unitate.

Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Dublin este situată la adresa 4 Christ Church, Leeson Park, Ballsbridge, Dublin.

 

Citeşte mai multe despre:   PS Nectarie, Episcopul Ortodox Român al Irlandei și Islandei
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
  • Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid Diaspora
    Binecuvântare pentru credincioșii români din Madrid

    Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit Sfânta Liturghie în ziua praznicului Întâmpinării Domnului, 2 februarie, la Catedrala Episcopală din Madrid, Spania. Din sobor au făcut parte părintele protosinghel Macarie Bărgăvanu, eclesiarhul lăcașului și consilier eparhial; părintele protosinghel Efrem Ceau­șu; părintele arhidiacon Spiridon Burlacu, consilier eparhial; părintele arhidiacon Ioanichie Oproae, secretar eparhial; părintele arhidiacon Nicolae Bălan și părintele arhidiacon Ionuț Pîrlea, conform obispadoortodoxo.es. 

    05 Feb, 2026
  • 15 ani de la înființarea parohiei românești din Pescara Diaspora
    15 ani de la înființarea parohiei românești din Pescara

    Comunitatea ortodoxă românească din Pescara, regiunea Abruzzo, Italia, a îmbrăcat haine de sărbătoare duminică, 1 februarie, pentru a celebra 15 ani de la înființarea Parohiei ortodoxe româneşti „Sfântul și Dreptul Simeon și Sfânta Prorociță Ana”.

    04 Feb, 2026
  • Moment de bilanț și proiecție în Episcopia Italiei Diaspora
    Moment de bilanț și proiecție în Episcopia Italiei

    La Centro Mariapoli PAFOM din localitatea Castel Gandolfo, în apropierea Romei, au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, conform episcopia-italiei.it. Adunarea eparhială s-a desfășurat sub preșe­dinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, având pe ordinea de zi examinarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, analiza exe­cu­ției bugetare pentru anul 2025, precum și aprobarea bugetului eparhiei pentru anul 2026.

    29 Ian, 2026
TOP 6 Diaspora