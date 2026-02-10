Evenimente duhovnicești și de bilanț la Dublin

La Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Leeson Park, Dublin, Irlanda, au avut loc sâmbătă, 7 februarie, mai multe evenimente deosebit de importante pentru viața duhovnicească și administrativă a Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei.

Ziua a debutat cu săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Nectarie, Episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi ai eparhiei, în prezența credincioșilor veniți din comunitățile românești din Dublin și din împrejurimi.

După încheierea Sfintei Liturghii, prof. dr. George Enache, cadru didactic la Facultatea de Istorie, Filosofie și Teologie a Universității „Dunărea de Jos” din Galați, a susținut conferința intitulată „Sfinte femei din neamul românesc ca modele de viață”. În cadrul acesteia, conferențiarul a prezentat repere istorice și duhovnicești din viețile unor sfinte femei românce, mucenițe, cuvioase, soții și mame creștine, evidențiind rolul lor esențial în păstrarea și transmiterea credinței ortodoxe de‑a lungul veacurilor.

Conferința a fost primită cu interes și apreciere de către participanți, oferind o perspectivă aprofundată asupra vocației creștine a femeii și asupra importanței mărturiei acesteia în familie, comunitate și societate.

Programul zilei a continuat cu lucrările Adunării eparhiale ale Episcopiei Ortodoxe Române a Irlandei și Islandei, în cadrul căreia au fost evidențiate activitățile desfășurate pe parcursul anului 2025. Au fost analizate aspecte legate de activitatea pastoral‑misionară, educațională, social‑filantropică și culturală, precum și direcțiile de dezvoltare ale vieții eparhiale în contextul specific al diasporei.

Discuțiile au evidențiat necesitatea consolidării lucrării cu tinerii, a intensificării activităților catehetice și a întăririi legăturii dintre parohii, în vederea unei slujiri cât mai eficiente a comunităților românești din Irlanda și Islanda. De asemenea, clericii au abordat teme privind organizarea parohială, provocările specifice slujirii în diaspora, buna administrare a vieții bisericești și proiectele viitoare ale episcopiei, într‑un spirit de responsabilitate, colaborare și unitate.

Catedrala Episcopală Ortodoxă Română din Dublin este situată la adresa 4 Christ Church, Leeson Park, Ballsbridge, Dublin.