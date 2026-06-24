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Ia românească sărbătorită în Luxemburg

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Data: 24 Iunie 2026

Duminică, 21 iunie, după Sfânta Liturghie, comunitatea Parohiei Ortodoxe Române „Nașterea Domnului” și „Sfântul Apostol și Evanghelist Matei” din Luxemburg a sărbătorit anticipat Ziua Iei Românești printr‑un eveniment dedicat tradițiilor, identității și valorilor românești păstrate cu dragoste departe de țară, conform mitropolia‑ro.de. Momentul festiv a fost deschis prin recitalul susținut de corul copiilor și corul adulților parohiei, pregătite cu multă dăruire de profesoara Adriana Mitu. La eveniment a participat şi ambasadorul României în Luxemburg, Livia‑Alexandrina Russu.

„Unul dintre cele mai emoționante momente ale zilei a fost răspunsul extraordinar al credincioșilor la invitația de a purta ia și costumul popular românesc. De la cei mai mici până la cei mai vârstnici, un număr impresionant de enoriaşi au venit îmbrăcați în port tradițional, transformând biserica într‑o adevărată sărbătoare a culorii, frumuseții și autenticității românești. Privind în jur, aveai impresia că o mică parte din România s‑a mutat pentru câteva ore în inima Luxemburgului. Costumele populare, zâmbetele, cântecele și bucuria întâlnirii au creat o atmosferă care a amintit multora de sărbătorile de acasă, de comunitățile tradiționale în care oamenii se adunau laolaltă pentru a se bucura unii de alții și pentru a mulțumi lui Dumnezeu pentru toate darurile primite”, a transmis Cristina Predescu.

După recital, sărbătoarea a continuat printr‑o agapă frățească pregătită de gospodinele parohiei. În semn de prețuire pentru osteneala și dragostea celor care au pregătit aceste bucate, părintele paroh Ion Tîrgoala a binecuvântat darurile aduse și a rostit rugăciuni pentru pomenirea celor adormiți ai familiilor care au contribuit la organizarea agapei.

 

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