Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Întâlnirea clericilor Protopopiatului Ortodox Român al Bavariei de Sud

Întâlnirea clericilor Protopopiatului Ortodox Român al Bavariei de Sud

Un articol de: Pr. Cristian ștefan - 24 Martie 2026

În ziua de 21 martie  a avut loc ședința Protopopiatului Ortodox Român al Bavariei de Sud, organizată la Parohia „Buna Vestire” din München, Germania. Întâlnirea s‑a desfășurat sub președinția părintelui protopop dr. Alexandru Nan, în prezența clericilor din cadrul protopopiatului. Invitatul special al reuniunii a fost Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor.

Lucrările au debutat cu rugăciunea de început, urmată de cuvântul de salut adresat de părintele protopop Alexandru Nan, care a subliniat importanța întâlnirilor periodice pentru consolidarea colaborării pastorale și a evidențiat bucuria de a‑l avea în mijlocul clericilor pe Preasfințitul Părinte Ignatie.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre responsabilitatea slujirii pastorale și despre necesitatea mărturisirii credinței într‑un context marcat de secularizare. Referindu‑se la realitățile din diaspora, a amintit reflecțiile părintelui Alexander Schmemann despre secularizare, arătând că aceasta se manifestă prin pierderea interesului pentru cult și pentru participarea la slujbe. În acest context, a subliniat că apropierea credincioșilor de viața liturgică presupune explicarea sensului tradiției și integrarea acesteia în viața concretă a comunității.

De asemenea, Episcopul Hușilor a mulțumit în mod deosebit pentru sprijinul financiar acordat copiilor săraci din Moldova prin proiectul de suflet al Înaltpreasfințitului Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord.

În continuare, reprezentanții parohiilor au prezentat pe scurt realizările și dificultățile întâmpinate în activitatea pastorală, catehetică și culturală. Discuțiile au evidențiat preocuparea comună pentru organizarea de activități dedicate credincioșilor, precum și provocările specifice comunităților ortodoxe din diaspora.

Un punct important al întâlnirii a fost dedicat activității cercurilor pastorale și împreună‑slujirii, fiind subliniată necesitatea colaborării între clerici și a organizării periodice a întâlnirilor liturgice comune.

Întâlnirea s‑a desfășurat într‑un climat de responsabilitate și cooperare, fiind evidențiată importanța continuității activității pastorale și a unei bune coordonări între parohii, în vederea susținerii vieții bisericești în comunitățile românești din sudul Bavariei.

 

    Prima conferință semestrială pe 2026 în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

    Prima conferință semestrială pe 2026 în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

La Centrul eparhial de lângă Roma, al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, a avut loc marți, 10 martie, prima conferință semestrială de primăvară a acestui an. Evenimentul a reunit clerici din protopopiatele zonei centrale a Italiei și din insula Sardinia, sub președinția Prea­sfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei. La începutul lucrărilor, Preasfinția Sa a rostit un cuvânt în care a subliniat impor­tanța întâlnirilor pastorale periodice, benefice pentru consolidarea comuniunii dintre slujitorii Bisericii și întărirea lucrării misionare în rândul credincioșilor români din diaspora.

    Tabăra religioasă de primăvară pentru tinerii români din Canada

    Tabăra religioasă de primăvară pentru tinerii români din Canada

Copii și tineri din comunitățile românești ortodoxe din zonele Montreal, Ottawa și Gatineau s-au reunit, în perioada 1-4 martie, la Centrul Notre-Dame-de-la-Rouge, Grenville-sur-la-Rouge, pentru a participa la Tabăra religioasă de primăvară „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Ioan Casian", organizată de Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, conform episcopia.ca. 

