Sfaturi părintești

Data: 15 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 693-694

„– Părinte Veniamin (Iorga), dă-ne cuvânt de folos.

– Ei, părinților, a răspuns el, mare dar este călugăria! Să slăvim pe Hristos Împăratul și pe Maica Luminii, că altă nădejde nu avem. Să ne păzim mintea curată și să ne izbăvească Dumnezeu de desfrânare. Că acesta este cel mai greu război al călugărului. Iar pentru gânduri să ne pocăim cu lacrimi întotdeauna.

În anul 1966, dorind să se retragă la liniște, nu-i dădea mitropolitul binecuvântare.

– Părinte Veniamin, zicea el, rămâi la Bucium, că, iată, am făcut chilii noi pentru călugări.

– Înaltpreasfințite părinte, acestea sunt pentru generațiile viitoare. Iar mie dați-mi voie la Mănăstirea Sihăstria, că acolo vreau să mor!

Odată i-a cerut starețul cuvânt de folos, iar bătrânul a răspuns:

– Să conduci mănăstirea cum te va lumina Dumnezeu, dar să ai multă dragoste și răbdare.

Uneori zicea cu lacrimi către ucenicul său:

– Mântuirea, frate, mântuirea s-o câștigăm! Oare puțin lucru este aceasta?

Același ucenic i-a cerut odată cuvânt de folos. Iar bătrânul i-a zis:

– Frate, caută pe altul mai învățat să-ți dea cuvânt de folos. Iar dacă vrei să primești, păzește aceste trei lucruri: să nu te împrietenești cu femei, să nu bei vin și să ai smerenie adâncă.

(...) Un duhovnic l-a întrebat pe bătrânul:

– De câte ori te împărtășești, Părinte Veniamin?

– O dată pe lună mă împărtășesc, căci așa obișnuiesc. Trei săptămâni mănânc o dată pe zi, iau parte la toate slujbele, citesc la Psaltire și zic rugăciunea lui Iisus. În săptămâna a patra nu mănânc nimic miercurea și vinerea. Iar sâmbăta primesc cu mare bucurie pe Hristos, mărgăritarul cel neprețuit.”

(Cuvinte ale sfinților români, pr. Narcis Stupcanu)