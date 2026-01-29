Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Moment de bilanț și proiecție în Episcopia Italiei

Data: 29 Ianuarie 2026
Data: 29 Ianuarie 2026

La Centro Mariapoli PAFOM din localitatea Castel Gandolfo, în apropierea Romei, au avut loc marți, 27 ianuarie, lucrările Adunării eparhiale și ale Congresului Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei, conform episcopia‑italiei.it. Adunarea eparhială s‑a desfășurat sub președinția Preasfințitului Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei, având pe ordinea de zi examinarea și aprobarea rapoartelor de activitate ale sectoarelor Centrului eparhial, analiza execuției bugetare pentru anul 2025, precum și aprobarea bugetului eparhiei pentru anul 2026.

La aceste evenimente au participat membrii Adunării eparhiale - clerici, monahi și mireni -, alături de preotese și numeroși credincioși din parohiile eparhiei prezenți la congres. Numărul total al participanților la cele două manifestări a depășit 900 de persoane.

În ceea ce privește slujirea pastoral‑misionară, la finalul anului 2025, Episcopia Ortodoxă Română a Italiei număra 481 de unități pastoral‑misionare, organizate în 26 de protopopiate, precum și 7 mănăstiri, 2 schituri, 6 paraclise episcopale și 4 centre pastorale. Un aspect demn de remarcat îl constituie faptul că 76 de parohii dețin lăcașuri de slujire în proprietate. În anul 2025 au fost achiziționate 6 imobile, iar alte 4 se află în curs de cumpărare, acestea urmând să fie amenajate pentru slujire liturgică, activități catehetice și sociale. Numărul total al clericilor este de 355 (326 de preoți și 29 de diaconi).

Dintre multiplele lucrări și realizări ale eparhiei, activitatea social‑filantropică a cunoscut o dezvoltare semnificativă. Pe parcursul anului 2025, valoarea totală a ajutoarelor acordate prin diferite proiecte a fost de 519.299 de euro. 114 preoți sunt implicați în misiunea pastorală din penitenciare, iar 198 de preoți desfășoară constant activități pastorale în spitale.

Prin proiectul social „Brațele părintești” au fost sprijiniți prin adopție la distanță 610 copii din România, Republica Moldova și Italia, suma totală alocată fiind de 250.300 de euro, iar prin proiectul „Toiagul nădejdii” au fost ajutați lunar 155 de vârstnici, cu un buget total de 89.400 de euro.

Ajutoarele și donațiile oferite de Centrul eparhial din Roma s‑au ridicat la 334.466 de euro, la care se adaugă colecta pentru sinistrații din județele Suceava și Iași (48.000 de euro), Fondul Solidaritatea (40.420 de euro) și cheltuielile și donațiile pentru misiune (161.894 de euro).

Opera socială a eparhiei, desfășurată prin protopopiate, parohii și mănăstiri, a depășit în anul 2025 suma de 993.111 euro, iar împreună cu proiectele „Brațele părintești” și „Toiagul nădejdii”, valoarea totală a ajutoarelor acordate a ajuns la 1.354.241 de euro.

 

