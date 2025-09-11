Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
O nouă clădire multifuncțională în Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande

Diaspora
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 Septembrie 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, în perioada 1 aprilie - 20 decembrie 2025, în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande continuă a doua etapă a proiectului de ridicare a clădirii multifuncționale compuse din Centrul cultural‑misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească.

Clădirea este ridicată în cartierul Harkness din orașul australian Melton, statul Victoria. Etapa actuală a proiectului cuprinde: amenajarea spațiului de parcare și a accesului pietonal; comandarea și livrarea materialelor pentru structura de rezistență a clădirii; ridicarea și executarea construcției; racordarea la rețeaua de energie electrică; instalarea rezervoarelor pentru colectarea apei pluviale; realizarea sistemului de instalații sanitare și de canalizare; amenajarea zonei pentru deversarea fosei septice; montarea și conectarea sistemului de canalizare și a fosei septice cu câmpul de deversare; instalarea stației de filtrare, tratare și pompare a apei; amenajarea interioară și realizarea finisajelor. Aceste lucrări vor asigura funcționalitatea completă a spațiilor dedicate activităților liturgice, educaționale și culturale ale clădirii.

Necesitatea acestui proiect pornește din dorința comunității locale românești de a avea un centru spiritual și duhovnicesc propriu, menit să împlinească nevoile pastorale, educaționale și identitare din diaspora. Totodată, acest proiect se adresează unei comunități în continuă creștere, compusă din familii deja stabilite în special în zona Melbourne, dar și românilor din întreaga Australie și Noua Zeelandă.

Această etapă a proiectului este finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Noul centru spiritual românesc va deveni un punct de referință în scopul întăririi și consolidării identității românești din emisfera de sud, alături de Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne.

 

