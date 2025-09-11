100 de clerici din diaspora europeană au participat, în perioada 1‑4 septembrie, la cursurile pastoral‑misionare organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în scopul obținerii gradelor profesionale în
O nouă clădire multifuncțională în Episcopia Română a Australiei și Noii Zeelande
Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Mihail, Episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, în perioada 1 aprilie - 20 decembrie 2025, în Episcopia Ortodoxă Română a Australiei și Noii Zeelande continuă a doua etapă a proiectului de ridicare a clădirii multifuncționale compuse din Centrul cultural‑misionar „Preot Dumitru Stăniloae”, Paraclisul episcopal și spații pentru școala românească.
Clădirea este ridicată în cartierul Harkness din orașul australian Melton, statul Victoria. Etapa actuală a proiectului cuprinde: amenajarea spațiului de parcare și a accesului pietonal; comandarea și livrarea materialelor pentru structura de rezistență a clădirii; ridicarea și executarea construcției; racordarea la rețeaua de energie electrică; instalarea rezervoarelor pentru colectarea apei pluviale; realizarea sistemului de instalații sanitare și de canalizare; amenajarea zonei pentru deversarea fosei septice; montarea și conectarea sistemului de canalizare și a fosei septice cu câmpul de deversare; instalarea stației de filtrare, tratare și pompare a apei; amenajarea interioară și realizarea finisajelor. Aceste lucrări vor asigura funcționalitatea completă a spațiilor dedicate activităților liturgice, educaționale și culturale ale clădirii.
Necesitatea acestui proiect pornește din dorința comunității locale românești de a avea un centru spiritual și duhovnicesc propriu, menit să împlinească nevoile pastorale, educaționale și identitare din diaspora. Totodată, acest proiect se adresează unei comunități în continuă creștere, compusă din familii deja stabilite în special în zona Melbourne, dar și românilor din întreaga Australie și Noua Zeelandă.
Această etapă a proiectului este finanțată de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Noul centru spiritual românesc va deveni un punct de referință în scopul întăririi și consolidării identității românești din emisfera de sud, alături de Mănăstirea „Izvorul Tămăduirii” din Melbourne.