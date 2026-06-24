Sfântul Niceta de Remesiana, cinstit la o parohie românească din Spania

Data: 24 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, a săvârșit duminică, 21 iunie, Sfânta Liturghie în Parohia Ortodoxă Românească „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana” din Castro Urdiales, Spania, care și‑a sărbătorit hramul și 10 ani de existență. Alături de ierarh au slujit părintele Mădălin Șelaru, parohul comunității, şi arhidiaconul Spiridon Burlacu, consilier eparhial. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a subliniat: „Evanghelia de astăzi ne arată că «luminătorul trupului este ochiul», adică prin ceea ce privim ne putem lumina sau întuneca sufletul. De aceea, Hristos ne avertizează asupra grijilor lumești și asupra împărțirii inimii între Dumnezeu și lucrurile materiale: «Nu puteți sluji la doi domni». Nu suntem chemați la lene, ci la priorități drepte: să căutăm mai întâi Împărăția lui Dumnezeu. Restul vieții se așază în ordine atunci când Dumnezeu este pe primul loc”.

Preasfințitul Părinte Timotei l‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe părintele paroh Mădălin Șelaru, în semn de apreciere pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată cu dăruire în mijlocul credincioșilor. De asemenea, prezbitera Alina Şelaru a primit „Diploma Sfântul Apostol Iacov cel Mare”.

La final, părintele paroh a adus mulțumiri ierarhului pentru rugăciune, dragostea părintească și prezență. De asemenea, a exprimat recunoștință credincioșilor care au contribuit la creșterea și întărirea în credință a comunității. În semn de prețuire, din partea comunității, Preasfinției Sale i‑a fost oferită o icoană cu Domnul Iisus Hristos, Marele Arhiereu.