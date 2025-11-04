Sfințirea bisericii românilor din Schwabach‑Roth, Germania

Data: 04 Noiembrie 2025

Comunitatea ortodoxă românească din Schwabach‑Roth, Germania, a participat sâmbătă, 1 noiembrie, la sfințirea bisericii parohiale cu hramurile „Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” și „Sfânta Elisabeta”. Slujba de sfințire a bisericii a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Serafim, Mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, împreună cu un sobor de preoți și diaconi din Bavaria, marcând finalizarea lucrărilor de transformare a lăcașului de cult, în conformitate cu tradiția ortodoxă.

Evenimentul a început la ora 9:00 și a reunit autorități locale și reprezentanți ai diferitelor confesiuni. La sfințire au participat Peter Reiß, primarul orașului Schwabach; Lavinia Arnăutu, director cu atribuții de secretar de stat în cadrul DRP al Guvernului României; domcapitularul Wolfgang Hörl din partea Episcopiei Catolice de Eichstätt; decanul Volker Klemm, din partea Bisericii Evanghelice. După slujba de sfințire, s‑a citit hrisovul așezat în piciorul Sfintei Mese, iar apoi IPS Părinte Mitropolit Serafim a săvârșit Sfânta Liturghie împreună cu preoții și diaconii, la care au participat numeroși credincioși.

La încheierea slujbei, participanții au putut trece prin Sfântul Altar, unde au sărutat Sfânta Masă, Sfânta Evanghelie și Sfânta Cruce, iar apoi au fost invitați la agapa pregătită de credincioasele din parohie, coordonate de preoteasa Ionela Tăut. Programul s‑a încheiat cu un spectacol artistic susținut de copiii parohiei și de ansamblul Romanima, desfășurat pe esplanada din fața bisericii.

Transformarea bisericii în care se desfășurau slujbele încă din 2018 a început în primăvara anului 2025, cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Serafim. Proiectul a fost realizat de părintele paroh Marius Tăut, protopopul Bavariei de Nord, cu sprijinul credincioșilor parohiei și cu contribuția statului român, prin Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP). În cadrul proiectului „Dăruind vei dobândi”, ediția a III‑a, s‑a urmărit păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din diasporă, prin renovarea bisericii catolice St. Elisabeth și transformarea ei într‑un lăcaș ortodox, se arată pe mitropolia.de.