Vizită arhierească în parohii din Slovenia și Danemarca

În perioada 10-14 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat o amplă vizită pastoral‑misionară în Slovenia și Danemarca, slujind în comunități românești și daneze, întâlnindu‑se cu tinerii ortodocși și întărind legăturile de comuniune dintre credincioșii din diasporă.

Vizita pastorală a debutat în zilele de 10 și 11 iunie în capitala slovenă Ljubljana, unde, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în parohia ortodoxă românească „Înălțarea Domnului, Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae și Sfânta Muceniță Agnia Romana”. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a oficiat și Taina Sfântului Botez pentru Lidia, primul copil al părintelui paroh Alexandru‑Leonard Zaciu și al soției sale, Nina. La slujbe au participat ambasadorul României în Republica Slovenia, Mihai‑Alexandru Grădinar, precum și numeroși credincioși români și sloveni.

În continuarea itinerarului pastoral, vineri, 12 iunie, Episcopul Macarie s‑a aflat în parohia românească „Nașterea Maicii Domnului” din Copenhaga. Înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, ierarhul a săvârșit Taina Sfântului Maslu, rugându‑se împreună cu credincioșii români și danezi pentru sănătate, pace și întărire sufletească. După slujbă, Preasfinția Sa s‑a întâlnit cu tinerii din cadrul Centrului de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din capitala daneză, mulți dintre aceștia participând recent la Congresul CTSM desfășurat la Aalesund, în Regatul Norvegiei. În cuvântul adresat tinerilor, Episcopul Macarie a vorbit despre lupta duhovnicească împotriva patimilor și despre necesitatea cultivării virtuților creștine prin rugăciune, pocăință și împărtășirea cu Sfintele Taine, îndemnându‑i să mărturisească prin viața lor lumina lui Hristos în societatea contemporană.

Sâmbătă, 13 iunie, ierarhul a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în parohia ortodoxă daneză „Acoperământul Maicii Domnului” din Copenhaga, aflată în jurisdicția canonică a Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord. La sosire, ierarhul a fost întâmpinat de protoiereul danez Paul Sebbelov, de diaconul Irakli Tsakadze și de credincioșii comunității ortodoxe daneze. În cuvântul de învățătură, Preasfințitul Părinte Macarie a subliniat importanța mărturisirii dreptei credințe, a păstrării unității Bisericii și a cultivării dragostei față de Dumnezeu și de aproapele. La finalul slujbei, ierarhul a acordat părintelui Paul Sebbelov și soției sale, presbitera Birgita, Ordinul eparhial „Crucea Nordului”, oferindu‑le totodată icoana Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria, în semn de recunoștință pentru slujirea lor jertfelnică și misionară.

Punctul culminant al vizitei pastorale l‑a constituit săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii de hram, în Duminica Sfinților Români, în parohia românească din Roskilde, Danemarca. Ierarhul a fost întâmpinat de părintele paroh Mihai Marius Hornicar și de preoteasa Laura Florența, căreia i‑a acordat Ordinul eparhial „Crucea Nordului”. La slujbă au participat preoți și diaconi români, protoiereul danez Paul Sebbelov, diaconul Irakli Tsakadze și numeroși credincioși români și scandinavi, într‑o frumoasă mărturie de comuniune ortodoxă. În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vorbit despre chemarea universală la sfințenie și despre lucrarea ocrotitoare a sfinților în viața popoarelor, subliniind că vocația cea mai înaltă a unui neam este aceea de a naște sfinți. Pornind de la exemplul sfinților români și al sfinților care au luminat ținuturile nordice, ierarhul a evidențiat faptul că sfințenia nu cunoaște granițe, iar sfinții alcătuiesc o singură familie duhovnicească în Hristos, însoțindu‑i și ocrotindu‑i pe românii aflați pretutindeni în lume. Un moment aparte l‑a constituit întâlnirea cu tinerii filialei CTSM Roskilde, cărora le‑a adresat îndemnuri de statornicie în credință și de cultivare a valorilor evanghelice. Totodată, copiii implicați în activitățile școlii parohiale au primit daruri din partea ierarhului. Ziua de hram s‑a încheiat, într‑o atmosferă de aleasă comuniune frățească, prin agapa creștină organizată de comunitatea parohială.