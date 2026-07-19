75 de ani de lumină și slujire sub binecuvântarea Patriarhului Avraam

Există momente ce marchează sfâr­și­tul unui drum și altele vestitoare ale debutului unei noi etape de rodire. În Sfânta Scriptură, vârsta de 75 de ani nu este asociată întotdeauna cu senectutea, ci și cu începutul unei misiuni providențiale, căci la această etate Dumnezeu L-a chemat pe Patriarhul Avraam să părăsească Urul Caldeii și să pornească spre țara pe care El avea să i-o arate, pământul Canaanului. Dintr-o asemenea perspectivă, împlinirea a 75 de ani de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, astăzi, 22 iulie 2026, dobândește o profundă rezonanță biblică, invitându-ne să medităm la jertfelnica sa lucrare de Întâistătător al Bisericii noastre strămoșești prin lumina lui Avraam, părintele poporului ales.

Cartea Facerii consemnează cu simplitate solemnă: „Avraam era în vârstă de șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran” (Facerea 12, 4). Cifra nu oferă o banală informație cronologică despre patriarhul biblic, ci marchează începutul istoriei unei credințe care avea să schimbe lumea. Dumnezeu nu îl cheamă pe Avraam în anii tinereții, ci atunci când experiența se împletește cu înțelepciunea, după ce omul a învățat răbdarea, discernământul, statornicia. Din acel moment, întreaga petrecere pământeană a patriarhului devine o neîntreruptă călătorie a credinței. Într-un mod asemănător, privind la viața și activitatea Părintelui Patriarh Daniel, descoperim că adevărata maturitate nu se măsoară prin trecerea anilor, ci prin intensitatea iubirii față de Dumnezeu și față de oameni. Cei 75 de ani ai Preafericirii Sale reprezintă încununarea unei existențe consacrate în întregime Evangheliei lui Hristos și Bisericii.

Între Sfântul Patriarh Avraam, părintele poporului Israel, și Părintele nostru Patriarh Daniel se află, desigur, distanța dintre două epoci și două chemări diferite; totuși, dincolo de depărtarea istorică, strălucesc aceeași ascultare de Dumnezeu, aceeași dăruire în ocrotirea poporului credincios: amândoi au înțeles că adevărata viață începe acolo unde omul răspunde fără rezerve voii lui Dumnezeu. Avraam a părăsit cetatea, rudele, siguranța pământească, urmând chemarea divină. Preafericitul Părintele nostru Patriarh Daniel a ales, încă din tinerețe, calea slujirii totale, renunțând la perspectivele unei cariere lumești pentru a intra în cinul monahal, dedicându-se cu devotament Bisericii. Ambii au înțeles că libertatea reală nu se întemeiază pe cele materiale, trecătoare, ci pe comuniunea vie cu Dumnezeu, dobândită prin ascultare.

Porunca Domnului către Avraam: „Ieși din pământul tău, din neamul tău și din casa tatălui tău” (Facerea 12, 1) nu îl îndeamnă doar la schimbarea unui loc, ci la o nouă stare existențială, întemeiată pe credință și ascultare, Avraam devenind astfel modelul tuturor celor ce răspund voii dumnezeiești. La rându-i, Patriarhul Daniel a cunoscut propria „ieșire” prin strălucitele studii teologice, prodigioasa activitate academică, exemplara slujire monahală și didactică, apoi prin arhipăstorirea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei timp de 17 ani, și, în cele din urmă, prin alegerea ca Patriarh și păstorirea Bisericii Ortodoxe Române din 2007. Toate au reprezentat răspunsuri smerite, pline de fidelitate, la chemările pe care Dumnezeu i le-a adresat de-a lungul vieții.

Patriarhul Avraam este numit în Sfânta Scriptură „părintele tuturor celor ce cred”, el nedevenind tată doar prin nașterea lui Isaac, ci prin credința sa, care deschide o nouă istorie a mântuirii. În alt plan, Patriarhul Bisericii noastre dreptmăritoare își exercită paternitatea prin lucrarea sfințitoare. De aproape două decenii conduce corabia Bisericii Ortodoxe Române într-o lume marcată de numeroase provocări sociale, culturale și spirituale. Glasul său s-a auzit mereu constant, echilibrat, luminat, îndemnând la comuniune, responsabilitate și fidelitate față de valorile Evangheliei. Dar nu numai atât! În cei 36 de ani de arhierie, s-au adunat mii de Sfinte Liturghii prezidate, apoi sute de hirotonii săvârșite. Din 1990, prin harul arhieriei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel este izvor de paternitate sacramentală, căci episcopul rămâne singurul slujitor care poate „naște” noi preoți pentru Altarul lui Hristos.

Aidoma lui Avraam, care ridica altare oriunde poposea, Părintele Patriarh Daniel a înțeles că orice mare lucrare începe prin zidirea unei temelii spirituale. În timpul păstoririi sale s-au construit și restaurat - iar procesul continuă - numeroase biserici ori mănăstiri, s-au dezvoltat activitățile sociale, filantropice, s-a intensificat misiunea mediatică a Bisericii, iar strălucita încununare a tuturor eforturilor o reprezintă măreața Catedrală Națională, expresie a recunoștinței unui popor față de Dumnezeu și față de eroii săi. Dar, asemenea patriarhului biblic, Preafericirea Sa știe că mărețe catedrale sunt și sufletele oamenilor. De aceea, întreaga-i operă pastorală urmărește nu doar înălțarea zidurilor, cât și luminarea conștiințelor, apropierea oamenilor de Hristos.

Avraam este omul binecuvântării, fiindcă Dumnezeu i-a făgăduit: „Te voi binecuvânta, voi mări numele tău și vei fi izvor de binecuvântare” (Facere 12, 2). Aceasta s-a împlinit prin faptul că toată viața lui a devenit dătătoare de speranță pentru generațiile viitoare. Privind retrospectiv la slujirea Întâistătătorului Bisericii noastre, putem spune că una dintre cele mai mari binecuvântări oferite Bisericii este aceea a unității. În vremuri când societatea se vădește adesea fragmentată de conflicte ori individualism, Preafericirea Sa cultivă constant spiritul comuniunii, dialogului și responsabilității eclesiale. Aidoma lui Avraam, care privea înspre stelele cerului ca spre făgăduința lui Dumnezeu, Preafericirea Sa privește întotdeauna dincolo de prezent, investind în educația religioasă, în formarea tinerilor, în promovarea culturii creștine și în transmiterea credinței către generațiile ce vor veni.

La 75 de ani, biblicul Patriarh Avraam nu încetase să spere, căci prin chemarea lui Dumnezeu începea cea mai importantă parte a vieții sale. Credința lui nu se uita către trecut, ci înspre viitorul pregătit de Dumnezeu. Aceasta rămâne poate cea mai frumoasă lecție oferită de aniversarea Părintelui nostru Patriarh. Există oameni a căror măreție nu este estompată de trecerea timpului, ci se desăvârșește prin ea. Cu fiecare an, experiența se preschimbă în înțelepciune, responsabilitatea se maturizează în discernământ, iar slujirea se împlinește într-o iubire mereu mai jertfelnică. Astfel se înfățișează și chipul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române, a cărui operă pastorală, teologică, misionară continuă să inspire, călăuzind generații de clerici și credincioși. Dacă Sfântul Avraam a devenit părintele credinței unui popor, Patriarhul nostru Daniel se dovedește, prin întreaga sa existență, un părinte iubitor al unui neam care își caută permanent rădăcinile în Hristos. Prin echilibrul său, prin cultura teologică impresionantă, prin viziunea pastorală și prin smerenia cu care își poartă crucea demnității patriarhale, Preafericirea Sa arată că slujirea Mântuitorului Hristos și a Bisericii reprezintă cea mai înaltă vocație și deplina împlinire a vieții.

În lumina celor scrise, popasul aniversar al Părintelui nostru Patriarh Daniel este mărturia unei vieți rodnice, a unei vocații împlinite, a unei iubiri neirosite pentru „Arhiereul cel veșnic și Păstorul cel Bun”. Aidoma lui Avraam, care a pornit la drum având drept călăuză făgăduința divină, Preafericirea Sa își urmează mai departe pelerinajul binecuvântat al vieții și al slujirii cu aceeași credință neclintită, cu aceeași înțelep­ciune luminată de har, cu aceeași putere de jertfă și cu aceeași inspirație creatoare care i-a călăuzit întreaga lucrare și existență.