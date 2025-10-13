Cinstire Ocrotitoarei Moldovei

Biserica Ortodoxă o sărbătoreşte, mâine, pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, ale cărei moaşte sunt la Iaşi, din anul 1641. În aceste patru veacuri, ea s-a arătat a fi de mare ajutor pentru poporul nostru, atunci când am trecut prin grele încercări, ea fiind „grabnic ajutătoare” pentru cei care i-au cerut și îi cer ajutorul. De aceea, o cinstim cu multă bucurie, deoarece în ea vedem modelul de urmare a lui Hristos. Sfânta a mărturisit cu viaţa şi trăirea ei dragostea faţă de Preasfânta Treime.

An de an, în luna octombrie, mii de pelerini merg la Iaşi pentru a o sărbători, închinându-se la sfintele ei moaşte, pentru că ea este „mijlocitoarea tuturor creștinilor către Domnul” şi „mult folositoare” celor ce-i cer ajutorul. Vin la Catedrala Mitropolitană din capitala istorică a Moldovei pentru a mulţumi lui Dumnezeu pentru binefacerile pe care le-a revărsat în viaţa lor, prin mijlocirea Sfintei Parascheva.

Aceşti creştini ortodocşi români merg la Iaşi pentru a o cinsti pe cea care este „folositoare celor ce sunt în nevoi” şi „izbăvitoarea tuturor celor ce o cheamă spre ajutor”. De aceea, o prăznuim mâine cu atâta bucurie şi recunoştinţă, rugându-ne Bunului Dumnezeu ca pentru „rugăciunile Cuvioasei Maicii noastre Parascheva” să ne dăruiască „sănătate și viață ferită de toată răutatea”.

Cuvioasa este sfânta iubitoare care-i răsplăteşte pe cei smeriţi, darnici şi buni. Ea este grabnic ajutătoare, lucru mărturisit de minunile pe care le-a săvârşit de-a lungul anilor. Pentru creştinii ortodocşi, Sfânta Parascheva este chipul sufletului îngeresc în trup fecioresc, lumină grăitoare, alinarea de suferință, smerenie înaltă, întărirea credincioșilor, scăparea celor deznădăjduiți, vrednică mijlocitoare către Domnul.

În Acatist este numită „luminătoarea Moldovei”, iar Sinaxarul zilei din Minei precizează că „prezenţa la Iaşi a Sfintei Cuvioase Parascheva, prin sfintele sale moaşte, s-a dovedit o mare binecuvântare pentru poporul român binecredincios”. Tot din acest text aghiografic aflăm că nu putem să nu vedem mulţimea de fapte minunate din viaţa Moldovei ce s-au petrecut în ultimele patru veacuri, dintre care multe pot fi socotite tot atâtea dovezi ale ocrotirii de care s-au bucurat creştinii ortodocşi din partea Cuvioasei Parascheva. Ea nu a încetat să săvârşească minuni în toate perioadele istorice pentru cei ce o cinstesc cu dragoste.

Sfânta Parascheva este cinstită în toată Ortodoxia, dar mai ales în ţările ortodoxe din Balcani şi în special în ţara noastră, unde sfintele ei moaşte se află la Iaşi şi aduc multă alinare poporului nostru dreptcredincios. Pentru românul ortodox Cuvioasa Parascheva este simbol văzut al lucrării minunate a lui Dumnezeu prin sfinţi.

Poporul nostru şi-a arătat dragostea faţă de Sfânta Parascheva prin sutele de biserici pe care le-a ctitorit în cinstea ei, iar evlavia faţă de ea este prezentă în mai toate familiile ortodoxe româneşti. De mici, copiii află despre viaţa Cuvioasei Parascheva, despre dărnicia ei, despre smerenia şi mai ales despre dragostea ei faţă de aproapele.

Pentru noi românii, Cuvioasa Parascheva este Sfânta noastră de la care învăţăm simplitatea, smerenia, dragostea şi fidelitatea faţă de Dumnezeu. De aceea, mergem în pelerinaj la Iaşi, pentru a îngenunchea în faţa raclei unde se află sfintele ei moaşte şi pentru a cere prin ea de la Dumnezeu ajutor în necazuri şi nevoi, deoarece ştim că Sfânta Parascheva este nădejdea noastră cea tare, liman lin și neînviforat, leacul durerii, mâna vindecării, izgonitoare de rele, ocrotitoare neobosită, apărătoare neînfruntată și grabnică ajutătoare.

Pelerinajul la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva este un timp de alinare și de speranță că Dumnezeu este cu noi și lucrează în viața noastră prin „prietenii și casnicii Săi”, care sunt sfinții. Pentru mulți oameni, întâlnirea cu Sfânta este singura mângâiere de care se bucură în viața lor plină de nevoi și de necazuri. De aceea, indiferent de situația lumii în care trăim, acești oameni vin să-și găsească liniștea și pacea prin întâlnirea anuală cu Sfânta Parascheva, care le este atât de dragă. A încerca să-i oprești este un atentat la echilibrul lor sufletesc și un demers care arată neîn­țelegerea fenomenului spiritual al pelerinajului de la sărbătoarea Ocrotitoarei Moldovei.

Ea răspunde tuturor inimilor îndurerate, iar celor ce-i cer ajutorul le aduce raza de speranță și mai ales bucuria că prin credință, nădejde și dragoste pot depăși orice obstacol trecător. Bucuria de pe chipul pelerinilor care ajung să atingă sfintele ei moaște este imaginea emblematică a întâlnirii omului cu sacrul, a dorinței omului de a fi părtaș la sfințenie. Pentru toată osteneala lor din timpul pelerinajului până la raclă, ei primesc binecuvântarea lui Dumnezeu, Care, prin Sfânta Parascheva, le oferă răspuns la problemele și frământările ce i-au adus la cinstitele ei moaşte.

Creştinii ortodocşi citesc mâine acatistul ei, prin care îi aduc prinos de umilință pentru mijlocirile sale, deoarece de mari daruri ne-a învrednicit a dobândi, de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Mărturisim că ea este un dar al lui Dumnezeu trimis țării noastre prin care de boli am fost vindecaţi, în vremuri de întristare ne-a adus bucurie, ajutându-ne în vreme de prigoană şi război. Pentru toate acestea ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele ei moaște, propovăduind cu mărire și cântări toate minunile ei pe care prin darul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit şi ne rugăm Cuvioasei să facă rugăciunea noastră bine primită înaintea Bunului Dumnezeu.