Bucuria întâlnirii şi a comuniunii multor tineri români de peste hotare - Programul de Tabere „ARC”

Consfătuirea Națională a Aso­ciației Studenților Creştin-Ortodocşi Români (ASCOR) din acest an se desfășoară în perioada 26-29 iunie, la Centrul social-pastoral Sfânta Cruce - Mănăstirea Caraiman din Bușteni, în contextul anului 2025, declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române ca An omagial al Centenarului Patriarhiei Române şi An comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocși români din secolul al XX-lea. Acest eveniment reprezintă o nouă ocazie pentru analizarea activi­tăților desfășurate de asociație, până în prezent, dar și pentru stabilirea unor noi proiecte care să contribuie la promovarea valorilor creștine în societatea contemporană.