Felicitare, prețuire și binecuvântare la ceas aniversar

Data: 13 Noiembrie 2025

Aniversarea a 20 de ani de slujire a Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu în demnitatea de Arhiepiscop al Sibiului şi Mitropolit al Ardealului reprezintă un prilej de bucurie şi comuniune în Biserica Ortodoxă Română.

Demnitatea slujirii de arhipăstor în eparhie este sfântă şi mare, iar sarcinile ei sunt multiple, mai ales într-o lume aflată în criză spirituală şi materială. Însă, multele lucrări ale slujiri pastorale ne îndeamnă să ne apropiem mai mult, prin rugăciune, trăire şi lucrare, de Hristos-Capul Bisericii, de Preasfânta Treime şi de toţi sfinţii lui Dumnezeu, pentru a primi ajutorul lor, spre folosul celor mulţi.

Următor acestor îndemnuri şi rânduieli sfinte, Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, caută mereu să împlinească în viaţa şi activitatea sa marile responsabilităţi ale slujirii lui Dumnezeu şi a oamenilor.

După nouă ani de păstorire ca Episcop al Caransebeșului (1996-2005), unde a contribuit mult la înnoirea şi dezvoltarea vieţii bisericeşti în sprijinul întăririi prezenței ortodoxe şi românești în acest ținut plin de istorie, credință şi cultură românească, în anul 2005, în ședința din 3 noiembrie, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române l-a ales pe Înaltpreasfinţitul Părinte Laurențiu în demnitatea de Arhiepiscop al Sibiului și Mitropolit al Ardealului, fiind instalat în data de 13 noiembrie 2005 în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, de către vrednicul de pomenire Patriarhul Teoctist, împreună cu un numeros sobor de arhierei.

Cei 20 de ani de slujire arhierească la Sibiu, cu neobosită şi intensă lucrare misionară, pun în lumină timpul rodirii spirituale ca împlinire a responsabilității de a mărturisi şi sluji, prin cuvânt şi faptă, prezența şi lucrarea lui Hristos Arhiereul veșnic în Biserica Sa.

Mărturisitor și slujitor al Evangheliei iubirii milostive a lui Hristos, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurențiu, pe lângă o bogată activitate teologică academică, desfășurată ca profesor universitar, a consolidat şi a înnoit moștenirea vrednicilor săi înaintași, a împlinit și a înmulțit faptele iubirii milostive, prin fondarea mai multor instituții și așezăminte social-filantropice, prin multe activități culturale şi misionare, prin creşterea numărului unităților bisericești (parohii şi mănăstiri), prin edificarea de noi lăcașuri de cult şi restaurarea celor vechi, intensificarea vieții parohiale şi monahale, a activității educative, cultural-religioase şi editoriale, în sprijinul întăririi prezenței ortodoxe şi românești în Transilvania.

În mod deosebit a inițiat, documentat şi susținut canonizarea marelui mitropolit Andrei Șaguna (2011) și a exprimat constant speranța canonizării Cuviosului Mărturisitor Arsenie de la Prislop, deși acest cuvios părinte a petrecut ultimii treizeci de ani ai vieții sale în Muntenia, fiind canonizat recent (în anul 2024). De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a susținut canonizarea evlavioasei Anastasia Șaguna, mama Sfântului Ierarh Andrei Șaguna (1 iulie 2025). Totodată, Înaltpreasfinția Sa a pus în valoare frumusețile Catedralei Mitropolitane din Sibiu şi a contribuit financiar, în mod exemplar, la construirea Catedralei Naționale din București.

Apreciem inițiativa părinţilor slujitori din Administrația Arhiepiscopiei Sibiului şi a Corpului profesoral al Facultății de Teologie Ortodoxă a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu de a edita un volum aniversar dedicat arhipăstorului lor, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.

De asemenea, aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu şi asupra clerului şi credincioşilor din eparhia pe care o păstorește şi îl felicităm pe Înaltpreasfinţia Sa pentru modul în care a înmulțit darurile primite de la Dumnezeu, lucrând „cu timp şi fără timp”, îmbinând viața spirituală cu slujirea socială.

Ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, „Păstorul Cel Bun” (Ioan 10, 11) şi „Arhiereul mărturisirii noastre” (Evrei 3, 1), să-i dăruiască multă sănătate şi mult ajutor în păstorirea Mitropoliei Ardealului!

Întru mulți şi fericiți ani, Înaltpreasfinţia Voastră!

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române