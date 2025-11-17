Mitropolitul Ardealului la ceas aniversar

În prima duminică din Postul Naşterii Domnului, la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu a fost săvârşită Sfânta Liturghie, urmată de un Te Deum şi lansarea unui volum omagial dedicat împlinirii a 20 de ani de la întronizarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu împreună cu un sobor în care s‑au aflat cadre didactice universitare, membri ai Administraţiei eparhiale, protopopii din Arhiepiscopia Sibiului, slujitorii Catedralei Mitropolitane şi diaconi. Răspunsurile liturgice au fost date de Corul „Timotei Popovici” al Catedralei Mitropolitane, dirijat de pr. lect. univ. dr. Dan Alexandru Streza. La Sfânta Liturghie a fost citită scrisoarea pastorală a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în prima duminică a Postului Naşterii Domnului, despre Anul omagial al Centenarului Patriarhiei Române şi Anul comemorativ al duhovnicilor şi mărturisitorilor ortodocşi români din secolul al XX‑lea.

„O liturghie prelungită în timp”

După Sfânta Liturghie, un sobor de preoţi şi diaconi a săvârşit un Te Deum pentru a‑I mulţumi Bunului Dumnezeu pentru cei 20 de ani de ocrotire şi binecuvântare sub arhipăstorirea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu. La finalul slujbei religioase, pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea a citit mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la împlinire a 20 de ani de slujire arhipăstorească a Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu în scaunul şagunian de la Sibiu.

Mai apoi, pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida, vicar mitropolitan, a rostit un cuvânt de felicitare şi de recunoştinţă şi a evidenţiat principalele lucrări misionar‑pastorale şi cultural‑teologice săvârşite în cei 20 de ani, între care se numără înfiinţarea Editurii „Andreiana”, modernizarea Tipografiei Şaguniene pentru publicarea a numeroase cărţi şi reviste, înfiinţarea Centrului de restaurare al eparhiei, a Departamentului social‑filantropic, a Departamentului de tineret, a noi instituţii de învăţământ, a numeroase comunităţi parohiale, mănăstiri, centre sociale sau culturale.

„Timp de două decenii ați fost o prezență neîntreruptă, o prezență pastoral‑misionară în comunitățile ardelene, atât în Arhiepiscopia Sibiului, cât și în celelalte eparhii sufragane, ați dăruit de fiecare dată lumina cuvântului de învățătură și îndrumări pastorale. Ne‑ați învățat că arhipăstorul nu conduce de departe, ci este prezent și merge împreună cu turma, împărtășind aceleași poveri și aceleași nădejdi. (...) Douăzeci de ani nu înseamnă doar un parcurs istoric, ci sunt o liturghie prelungită în timp, pentru că s‑au unit și rugăciunea, și jertfa, și slujirea într‑o singură respirație, aceea a iubirii față de Dumnezeu și a iubirii față de credincioși”, a spus pr. lect. univ. dr. Cristian Vaida.

„O bucurie a Bisericii”

După prezentarea volumului omagial „Lex orandi, lex credendi. Liturghia ca viaţă şi doxologie”, apărut la Editura „Andreiana” a Arhiepiscopiei Sibiului la acest moment aniversar, a urmat cuvântul de mulţumire şi de binecuvântare, în care Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu şi‑a exprimat recunoştinţa faţă de toţi ostenitorii Arhiepiscopiei Sibiului pentru colaborarea rodnică din cei 20 de ani, faţă de toţi cei care au pregătit acest moment aniversar şi faţă de oficialităţile, preoţii şi credincioşii veniţi din toată eparhia pentru a se ruga împreună şi a aduce mesaje de felicitare.

„Este o bucurie a Bisericii să ne aducem aminte din când în când de astfel de evenimente, nu pentru a cinsti persoanele, pentru că slujirea la care este chemat un arhiereu este înconjurată de multă responsabilitate, de o implicare în mod direct şi continuu în viaţa aceasta sfântă a Bisericii pe care noi o trăim aici, pe pământ, pentru ca să trecem dincolo, în Împărăţia cerurilor. (...) Dacă am slujit în fiecare duminică și în fiecare sărbătoare Sfânta Liturghie, am considerat că este ofranda pe care o pot aduce lui Dumnezeu cerându‑i îngăduință, cerându‑i binecuvântare, cerându‑i ajutor și spor de a merge împreună atâta vreme cât este scris. Viața noastră este cuprinsă în planul cel veșnic al lui Dumnezeu şi dacă ne gândim la lucrul acesta, nu ne mai este teamă de nimic și nu ne mai speriem de ce vine asupra noastră. Suntem cu toții cuprinși în planul cel veșnic al lui Dumnezeu”, a spus ierarhul.

Înaltpreasfinţia Sa a rostit un cuvânt de învăţătură în care a tâlcuit Evanghelia din această duminică, în care se prezintă Pilda samarineanului milostiv.

„Ne pregătim în perioada aceasta a postului pentru ca să‑L întâmpinăm pe Cel care se va naște în peștera din Betleem. Vine să ne mântuiască pe noi pe toți, vine ca pildă a milostivirii iubitoare a lui Dumnezeu față de creatura Sa care a căzut între tâlhari, față de creatura care are nevoie de refacere. Și unde se reface omul? Nu în alt loc decât în Biserica lui Hristos, care este casa de oaspeți din parabolă. Casa noastră de oaspeți este aceasta în care ne aflăm şi nici nu ne dăm noi seama de fiecare dată când venim în biserică cât dar se revarsă asupra noastră și cât de bogați ne întoarcem noi la casele noastre. (...) Pilda se încheie cu îndemnul și binecuvântarea pe care le primim și noi acum, le luăm cu noi acum şi ne cuprinde pe toţi această binecuvântare cu îndemnul: «Mergi și fă și tu asemenea!». Deci, suntem îndemnați în această perioadă să împlinim voia lui Dumnezeu şi, pe lângă rugăciune, să facem și faptele milosteniei, faptele cele bune, să devenim și noi samarineni milostivi, împlinitori ai voii lui Dumnezeu”, a subliniat ierarhul.

La final, clericii, oficialităţile prezente din judeţele Sibiu şi Braşov, un grup de profesori şi elevi de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Braşov, oaspeţii şi credincioşii i‑au transmis felicitări ierarhului la ceas aniversar şi i‑au oferit flori.