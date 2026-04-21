Femeile Mironosițe - modele pentru femeile creștine dedicate slujirii semenilor și mărturisirii lui Hristos Cel înviat

Data: 21 Aprilie 2026

Hristos a înviat!

Biserica Ortodoxă cinstește în Duminica a treia după Sfintele Paști pe Sfintele Femei Mironosițe. Acestea sunt mari dascăli ai Bisericii prin chemarea lor de a fi şi de a făptui, de a exprima credinţa şi curajul, smerenia şi preţuirea faţă de Mântuitorul Cel răstignit şi înviat din morţi. Prin dragostea lor față de Hristos, femeile mironosiţe devin învăţătoare ale Bisericii, apostoli către Apostoli.

Alături de Maica Domnului și de celelalte femei sfinte, înscrise în calendarul Bisericii, femeile mironosițe reprezintă modele pentru femeile creștine, care își împlinesc vocația de a fi vestitoare ale Luminii lui Hristos. Acestea le reprezintă pe femeile care dis-de-dimineaţă, la revărsatul zorilor, merg la icoana Mântuitorului şi-I cer ajutor să prăvălească atâtea „pietre grele ale vieţii” de pe inima sau sufletul lor. Le reprezintă pe femeile care cer ajutorul lui Hristos pentru a fi purtătoare de valori ale credinţei, pentru a fi soţii și mame credincioase în familie și femei evlavioase în Biserică. Astfel, aromatele de mare preţ pe care femeile credincioase le aduc lui Hristos sunt bogăţia spiritualităţii sau a legăturii omului cu Dumnezeu, adică darurile Duhului Sfânt ca arvună a bunătăţilor veşnice din Împărăţia Preasfintei Treimi.

De asemenea, femeile mironosiţe le reprezintă şi pe acele femei care au devenit, prin lacrimi de pocăinţă şi prin multă rugăciune, prin nevoinţă şi prin slujbe dis-de-dimineaţă în biserică, monahii născătoare de virtuţi ale credinţei creştine.

Așadar, femeile mironosiţe sunt icoana tuturor femeilor credincioase din Biserică, femei care prin credinţa, curajul şi jertfelnicia lor au devenit muceniţe, cuvioase maici în mănăstiri şi harnice mame creştine în familie, binevestind că Hristos Cel răstignit şi înviat, adesea, în mod neaşteptat, Se întâlneşte cu noi şi devine viaţa vieţii noastre, dăruind arvuna vieţii veşnice.

În această zi, Biserica Ortodoxă Română sărbătorește Duminica Femeilor creștine și Soborul Sfintelor Femei Românce, care prin viețuirea lor virtuoasă, prin curajul lor, s-au făcut următoare Sfintelor Femei Mironosițe, mărturisind, prin rugăciune, cuvânt și faptă, pe Hristos Cel înviat. Amintim că, în ziua de vineri, 6 februarie 2026, a avut loc proclamarea generală a canonizării celor 16 Sfinte Femei Românce cu viață sfântă, eveniment desfășurat în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și al Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame).

Luând aminte la modelul de viață duhovnicească pe care ni-l oferă sfintele femei românce, care au strălucit prin smerenie adâncă, credință neclintită, dragoste jertfelnică, răbdare în ispite și mărturisirea neînfricată a lui Hristos în vremuri de prigoană, sunt pomenite mucenițe, mărturisitoare, monahii, soții, mame, doamne și domnițe sau femei simple din popor, cunoscute sau necunoscute, precum și sfintele femei ale căror moaște se află pe teritoriul României.

Cu prilejul Duminicii Mironosițelor, al sărbătorilor închinate Femeilor creștine și Soborului Sfintelor Femei Românce, adresăm felicitări, mulțumiri și binecuvântări tuturor femeilor, care valorifică darurile și talentele specifice vocației creștine, în cadrul familiei, în viața monahală, în slujirea educațională, culturală și filantropică a comunității eclesiale și a societății.

Le dorim tuturor sănătate și mântuire, pace și bucurie sfântă, întru mulți și binecuvântați ani!

† Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj la Duminica Mironosițelor (26 aprilie 2026).