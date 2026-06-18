Începutul edificării „Centrului naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”

Data: 18 Iunie 2026

În ultima perioadă, România se confruntă cu numeroase dificultăți care afectează atât calitatea actului educațional, cât și accesul echitabil al copiilor și tinerilor la educație. Aceste dificultăţi sunt generate, în mare parte, de discrepanțele economice existente în societate, dar și de diferențele semnificative dintre mediul urban și mediul rural, acolo unde lipsa unei infrastructuri adecvate, insuficiența educatorilor, învățătorilor și profesorilor, precum și resursele materiale limitate restrâng considerabil șansele elevilor la o educație de calitate.

În ultimii ani, România se confruntă cu o rată ridicată de părăsire timpurie a școlii, depășind media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. În timp ce la nivelul țărilor europene abandonul școlar a înregistrat o scădere graduală, în România, fenomenul continuă să se mențină la cote îngrijorătoare, afectând cu precădere mediul rural și orașele mici, în contrast evident cu centrele urbane.

Într‑o epocă în care schimbările sociale, tehnologice și economice se succed într‑un ritm tot mai accelerat, sistemul educațional este nevoit să răspundă simultan atât problemelor vechi, cât și noilor provocări ale societății contemporane.

În acest context, reamintim faptul că Biserica Ortodoxă Română, de‑a lungul istoriei sale, a pledat pentru educație și a susținut importanța acesteia. De la școlile înființate în pridvorul bisericilor și al mănăstirilor în secolele XIV‑XVI, până la academiile domnești din secolele XVII‑XVIII, precum academia întemeiată de Vasile Lupu la Iași sau academia organizată de Sfântul Constantin Brâncoveanu la București, clerul ortodox și marile centre monahale au susținut învățământul românesc. Sfinții Mitropoliți Varlaam, Dosoftei și Antim Ivireanul au contribuit decisiv la formarea limbii române literare și la promovarea culturii scrise, până la apariţia unui stat modern și a unei rețele publice de școli. Fidelă acestei misiuni, Biserica Ortodoxă Română a continuat să fie un factor esenţial în educația românilor și în zilele noastre. Ora de religie, parteneriatele Bisericii cu instituțiile Statului în domeniul educației, precum și numeroasele proiecte socio‑educaționale desfășurate la nivelul tuturor eparhiilor din țară și din diaspora română, reprezintă mărturii ale acestui angajament constant. Acum, prin construirea Centrului național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, în orașul Pantelimon, județul Ilfov, angajamentul pentru educație ia forma unui proiect nou de amploare pe măsura provocărilor pe care societatea contemporană le ridică în fața educației și a tinerilor.

Biserica înţelege că educația nu se reduce la acumularea de cunoștințe și dobândirea de competențe în vederea exercitării unei profesii, ci presupune, totodată, formarea caracterului și cultivarea de valori definitorii pentru om ca ființă socială. În acest sens, într‑o vreme în care se vorbește tot mai des despre criza educației din România - despre abandonul școlar, lipsa de repere, ruptura dintre cunoaștere și formarea caracterelor -, începerea efectivă a lucrărilor de construire a Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” devine un act de speranță, de responsabilitate și mai ales de iubire generoasă pentru copii și tineri.

Tocmai de aceea, centrul a fost conceput ca un întreg ansamblu, care cuprinde: spații de cazare, cantină, centru de conferințe şi rugăciune, bibliotecă, săli de lectură, pictură, educație muzicală, științe, săli de spectacol, ateliere de lucru, laboratoare pentru experimente, sală de sport multifuncțională, terenuri de sport, piste de alergare omologate pentru competițiile internaționale, pistă de biciclete, spații de joacă în aer liber, în vederea formării omului întreg: minte, suflet și trup. Educația adevărată nu înseamnă doar acumulare de informații, ci mai ales cultivarea discernământului, a demnității și a capacității de a acționa în comuniune cu ceilalți.

Componenta sportivă a acestui centru se bazează pe faptul că sportul adevărat formează caractere, cultivă loialitatea, curajul și spiritul de echipă, iar prin antrenament temeinic și efort susținut poate înălța omul la performanțe remarcabile. În vechime, oamenii înțelegeau că sportul depășește sfera trupească, cuprinzând deopotrivă și spiritul, această viziune integratoare fiind exprimată prin dictonul latin: mens sana in corpore sano (minte sănătoasă într‑un corp sănătos).

Astăzi, prin punerea pietrei de temelie la acest centru, Biserica sprijină în mod concret prezentul şi viitorul educaţiei. Acolo unde școala se confruntă cu lipsuri, unde familiile sunt încercate de greutăți, unde tinerii riscă să se piardă în izolare și dezorientare, între socializare stradală și multe adicții, este nevoie de instituții care să construiască punți de cooperare și să ofere sprijin concret pentru o educaţie integrală.

Ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvânteze lucrările de construire a Centrului de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, să‑i ocrotească pe toți cei care lucrează și contribuie la edificarea acestuia, dar și pe toți cei prezenți aici, dăruindu‑le tuturor sănătate și bucurie, spor și ajutor, în comuniune și solidaritate, spre binele poporului român.

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis cu prilejul punerii pietrei de temelie la Centrul de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul”, orașul Pantelimon, județul Ilfov, joi, 18 iunie 2026.