Binecuvântarea începutului unei lucrări dedicate copiilor și tinerilor

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în perioada Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel, astăzi, 18 iunie 2026, a fost săvârșită slujba de binecuvântare la începerea lucrărilor şi sfințirea pietrei de temelie a noului Centru național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, județul Ilfov. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop- vicar patriarhal, în prezența a numeroși clerici, precum și a reprezentanților autorităților centrale și locale.

La eveniment au participat ostenitori din Administraţia Patriarhală, dintre care amintim pe părintele Ionuț-Gabriel Corduneanu, vicar administrativ patriarhal; părintele Florin Marica, manager al proiectului „Centrul național de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»” din orașul Pantelimon. Din cadrul Administraţiei eparhiale a Arhiepiscopiei Bucureștilor a fost prezent arhidiaconul Eugen Maftei, consilier eparhial în cadrul Sectorului învățământ și activități cu tineretul. De asemenea, au mai participat părintele prof. univ. dr. Constantin Pătuleanu, cadru didactic de la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul” din București; colonel Claudiu Valeriu Crăciun, prim-adjunct al inspectorului-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii”, București-Ilfov, precum și alți reprezen­tanți ai autorităților centrale și locale.

Programul liturgic a debutat cu oficierea slujbei de binecuvântare la începerea lucrărilor de construire și sfințirea pietrei de temelie a noului Centru național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” din orașul Pantelimon, săvârșită de Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul. Cu acest prilej, Preasfinția Sa a evidențiat importanța edificării unui astfel de așezământ dedicat formării și dezvoltării tinerilor.

„Astăzi trăim un moment deosebit de bucurie și binecuvântare, care depășește semnificația simplă a începutului unei construcții. Punerea pietrei de temelie pentru Centrul de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» reprezintă începutul unei lucrări care privește viitorul, viitorul generațiilor tinere. Orice zidire începe cu o temelie. În tradiția creștină, temelia nu este doar un element de construcție, ci un simbol al statorniciei, al credinței și al responsabilității. Astăzi așezăm piatra de temelie a acestui centru, dar, în același timp, așezăm și o piatră de temelie în edificiul spiritual, educațional și moral al tinerilor care vor beneficia de activitățile desfă­șurate aici. Mesajul este unul foarte clar: Biserica investește în oameni și, în mod deosebit, în tineri. Prin astfel de proiecte, Patriarhia Română dorește să ofere generațiilor tinere repere solide, oportunități de dezvoltare și un cadru în care acestea să crească în comuniune, credință și responsabilitate. Ne dorim ca aici tinerii să găsească nu doar activități și proiecte, ci și modele demne de urmat, să descopere mai profund frumusețea credinței ortodoxe, să lege prietenii autentice și să dobândească curajul de a contribui, la rândul lor, la binele societății. Așadar, este un proiect pentru prezent, dar mai ales pentru viitor”, a subliniat Preasfinția Sa.

În continuare, părintele Florin Marica, managerul proiectului, a prezentat etapele parcurse în procesul de implementare a proiectului național destinat copiilor și tinerilor, evidențiind importanța acestuia pentru dezvoltarea activită­ților educaționale și formative ale Bisericii.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a săvârșit astăzi, 18 iunie 2026, slujba de binecuvântare la începerea lucrărilor de construire și a sfințit piatra de temelie a Centrului național de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul» din orașul Pantelimon, județul Ilfov. În tradiția populară românească se spune că orice lucru trebuie început cu Dumnezeu. Astfel, am pus astăzi început bun acestei importante lucrări a Bisericii dedicate copiilor și tinerilor. Punerea pietrei de temelie a acestui centru educațional reprezintă o etapă concretă și semnificativă în implementarea proiectului. După semnarea contractului de finanțare încheiat între Patriarhia Română și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la data de 20 august 2025, au fost parcurse mai multe etape procedurale: elaborarea proiectului tehnic, pregătirea documentației necesare pentru obți­nerea autorizației de desființare a clădirilor dez­afectate existente și realizarea lucrărilor de demolare a acestora. În același timp, a fost realizat proiectul tehnic și au fost solicitate acordurile de la instituțiile avizatoare pentru obți­nerea autorizației de construire. După finalizarea acestor etape, Patriarhia Română a emis ordinul ad­ministrativ de începere a lucrărilor de construire a centrului. Lucrările de construire sunt proiectate să fie realizate pe o perioadă de 2 ani, ceea ce înseamnă că în vara anului 2028, aici, la Centrul naţional de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul», se vor desfășura primele activități educaționale cu cei 5.850 de copii înscriși în proiect, care provin din cele 117 centre locale situate în zone izolate sau dezavantajate ale României”, a precizat părintele Florin Marica.

În continuare, Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a citit mesajul transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat: Începutul edificării „Centrului național de activități cu tineretul «Sfântul Ilie Tesviteanul»”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de membri ai Grupului psaltic „Tronos” al Catedralei Patriarhale, dirijați de arhidiaconul Mihail Bucă. Centrul național de activități cu tineretul „Sfântul Ilie Tesviteanul” este situat la adresa: strada Răscoalei nr. 3-5, orașul Pantelimon, județul Ilfov. Mai multe informații despre acest pro­­iect pot fi consultate pe site-ul: patriarhia.ro.