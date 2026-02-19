Opera lui Constantin Brâncuşi - lumină şi bucurie peste timp

Data: 19 Feb 2026

În 19 februarie 2026 se împlinesc 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, iar în anul anul 2027 se împlinesc 90 de ani de când cel ce a fost numit „țăranul-demiurg”, „prințul-țăran” sau „profetul artei moderne” a supravegheat personal, în 1937, lucrările de execuție și amplasare a celor 47 de componente ale Ansamblului monumental de la Târgu-Jiu: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana fără sfârșit, lucrări finalizate în anul 1938, iar apoi inaugurate și sfințite în 14 septemebrie 1938, la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci, în prezența sa. Ansamblul monumental de la Târgu-Jiu rămâne cea mai valoroasă realizare a lui Brâncuși și cea mai profundă sinteză artistică sculpturală între spirit și materie, credință și artă, arhaic și modern, timp și veșnicie.

Se cuvine, deci, ca în acest an, 2026, la 150 de ani de la naşterea lui Constantin Brâncuşi, să evidențiem mai intens prezența credinței și spiritualității creștin-ortodoxe în viața și opera sa, mai ales că lucrările realizate și numite de el: Rugăciunea (1907) și Coloana fără sfârșit (1937) au fost comandate de către creștini ortodocși pentru a servi ca monumente funerare, fiind considerate la scurt timp după expunerea lor în public capodopere ale sculpturii funerare a secolului al XX-lea.

Constantin Brâncuşi a fost cântăreţ de strană la bisericile Madona-Dudu şi Obedeanu din Craiova, cântăreţ de strană şi dirijor de cor la biserica Mavrogheni din Bucureşti, precum şi cântăreţ de strană la biserica română Sfinţii Arhangheli din Paris, fiind un creştin ortodox practicant până la sfârşitul vieţii sale.

În cartea album Brâncuşi – sculptor creştin ortodox, ediţia a II-a, Editura TRINITAS a Patriarhiei Române, Bucureşti, 2013, am evidenţiat prezenţa spiritualităţii creștin-ortodoxe în viaţa și opera lui Constantin Brâncuși, folosind, într-o formă restructurată și îmbogăţită, textul prelegerii „Materia sculptată – epifanie a luminii Creatorului. Spiritualitate ortodoxă în opera lui Brâncuși”, susţinută în data de 14 ianuarie 2006, la Universitatea de Arte „George Enescu” din Iași, după ce ni s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al acestei Universităţi.

Cartea noastră Brâncuși – sculptor creștin ortodox este în același timp un omagiu pios adus memoriei celebrului sculptor român, de mult timp intrat în lumina marilor artiști ai umanităţii, și un apel la o cunoaștere mai amplă și mai profundă a semnificaţiilor spirituale cuprinse în opera artistică a acestui fiu credincios și înţelept al Bisericii Ortodoxe Române, care a făcut cunoscute la nivel mondial valenţe multiple ale sufletului românesc creator.

Părintele artei moderne, Constantin Brâncuși, este un român care s-a înscris în circuitul valorilor universale perene. Cel căruia Henri Rousseau i-a spus „tu ai transformat anticul în modern”, a plecat din România și s-a stabilit în Franţa, în anul 1904, unde a beneficiat de o vastă informare asupra istoriei artei și de contacte personale cu artiștii mari din diferite părţi ale lumii. Expoziţiile sale de la New York și din alte orașe occidentale l-au făcut cunoscut și apreciat. Însă, artistul care a plecat din ţara sa natală a purtat-o pe aceasta permanent în sufletul său prin credinţa și prin tradiţia poporului său, asumate într-o formă creatoare reflectată artistic. Fiind în același timp român tradiţional și artist modern universal, Constantin Brâncuși nu s-a înstrăinat de propria identitate când se afla printre străini, deoarece a căutat „esenţa lucrurilor” dincolo de aparenţe efemere și a descoperit spaţiul spiritual al libertăţii creatoare în interiorul oricărui spaţiu geografic. În ansamblul monumental de la Târgu-Jiu, el a exprimat luminile vieţii eterne a dincolo de orice semn al morţii din lumea materială trecătoare.

Aşa cum scriam în prefaţa cărţii noastre Brâncuși – sculptor creștin ortodox, ediaţia a II-a, din anul 2013, el a unit credinţa cu arta, naţionalul cu universalul și efemerul cu eternul. De aceea, Coloana fără sfârșit a operei sale este și Coloana nemuririi sale!

O lumină şi o bucurie pentru toţi românii!

† Daniel

Patriarhul României