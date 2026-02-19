Conferință la Academia Română dedicată lui Constantin Brâncuși

Ziua de 19 februarie din acest an marchează împlinirea a 150 de ani de la nașterea consacratului sculptor român Constantin Brâncuși. Cu acest prilej, Aula Academiei Române a găzduit conferința „În numele iubirii. Salvarea ansamblului monumental de la Târgu Jiu, grav compromis în ultimele decenii”. La acest eveniment a participat și Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a rostit cuvântul intitulat „Opera lui Constantin Brâncuși - lumină și bucurie peste timp”.

Manifestarea face parte din seria de evenimente dedicate anului 2026 - „Anul Constantin Brâncuși”, fiind organizată de către Radu Varia, doctor în Istoria Artei și Civilizației al Universității din Paris și președinte al Fundației Internaționale „Constantin Brâncuși”.

Cuvântul de deschidere a aparținut acad. Ioan‑Aurel Pop, președintele Academiei Române, care a evocat procesul de reabilitare a moștenirii brâncușiene în conștiința națională: „În România, Brâncuși a fost redescoperit și recunoscut drept geniu național după 1964, când a început o anumită deschidere spre valorile noastre tradiționale. De atunci, ansamblul monumental de la Târgu Jiu, cu monumentele sale cunoscute, a putut fi amenajat și îngrijit după ce fusese lăsat în paragină circa un sfert de veac [...]. «Iubirea cheamă iubire. Nu e atât de important să fii iubit, cât să iubești tu cu toată puterea și cu toată ființa». Sunt cuvintele lui Brâncuși, unele dintre ele; știți că are și maxime și cugetări. Din păcate, unii dintre noi n‑avem capacitatea de a iubi cu toată ființa, dar totuși avem o salvare, o scăpare, o mântuire: dacă nu iubim, măcar să nu urâm. Iubirea ne salvează din tot răul”.

Președintele înaltului for academic a dat cuvântul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, care a rostit mesajul intitulat „Opera lui Constantin Brâncuși - lumină și bucurie peste timp”.

Ulterior, vicepreședintele Academiei Române, acad. Marius Andru, a dat citire mesajelor lui Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale a României; Andrei Pleșu, ministrul culturii în perioada 1989‑1991; Ion Deaconescu, președintele Academiei Internaționale „Mihai Eminescu”, adresate acestei reuniuni.

În continuare, Radu Varia, organizatorul evenimentului, a adresat mulțumiri Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru cuvânt și a ținut o prelegere în care a atras atenția asupra destinului dramatic al ansamblului monumental de la Târgu Jiu, subliniind degradarea acestuia prin intervențiile din ultimele trei decenii: „Preafericite Părinte Patriarh, mulțumesc pentru prezența alături de noi într‑un moment crucial, consider, pentru cultura, pentru neamul, pentru țara noastră, pentru recunoașterea unei valori mult neglijate, aceea pe care ați menționat‑o, de o frumusețe, de o spiritualitate, de o consistență cum rareori am văzut, și anume Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu [...]. În numele iubirii pentru marele artist, dorința mea este să fim uniți și să impunem restaurarea corectă, solidă, pentru totdeauna a operei. Pași uriași ne despart de Brâncuși, pași uriași pe care va trebui să‑i facem pentru a ne regăsi, în sfârșit, în sublimele valori pe care le‑a adus pe lume acest fiu al meleagurilor noastre”.

În cea de‑a doua parte a evenimentului au luat cuvântul Mircea Beuran, președintele Academiei de Științe Medicale; Ligia Melintescu, director ING Bank; Virgil Nițulescu, directorul Muzeului Țăranului Român, și muzeograful Octavian Onea.

Momentul aniversar a fost completat de lansarea emisiunii de mărci poștale „Constantin Brâncuși - 150 de ani de la naștere”, realizate de Romfilatelia și Poșta Română. Aceasta este compusă din două mărci poștale, o coliță dantelată, un plic „prima zi”, două cărți poștale maxime pentru pasionații de filatelie și o mapă filatelică cu produs special în tiraj limitat. Unul dintre cele două timbre ale emisiunii reproduce portretul sculptorului la vârsta de 28 de ani, iar cel de‑al doilea ilustrează un desen stilizat ce înglobează cele trei elemente din ansamblul de la Târgu Jiu: Masa Tăcerii, Poarta sărutului și Coloana fără de sfârșit.

Marcarea acestui an jubiliar este reglementată prin Legea nr. 140/2025, care instituie oficial anul 2026 ca „Anul Constantin Brâncuși”. Conform actului normativ, autoritățile centrale și locale, precum și instituțiile de cultură vor organiza în acest an evenimente culturale, artistice și educaționale dedicate vieții și operei marelui sculptor.