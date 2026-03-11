Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Parastas pentru mamele creștine, oficiat în toate parohiile Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților

Știri
Un articol de: Pr. Andrei Mocanu - 11 Martie 2026

Duminică, 8 martie 2026, în toate parohiile din cuprinsul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a fost oficiat parastasul pentru mamele creștine, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților.

În cadrul acestei slujbe de pomenire, clericii și credincioșii au înălțat rugăciuni pentru mamele creștine, aducând înaintea lui Dumnezeu recunoștința pentru jertfa, dragostea și credința lor. Parastasul a fost prilej de aducere aminte și de cinstire a tuturor mamelor care, prin viața lor, au oferit copiilor nu doar darul vieții, ci și temelia credinței, a rugăciunii și a iubirii față de Dumnezeu și față de aproapele.

În mod deosebit, în cadrul ecteniilor s-a rostit rugăciunea: „Încă ne rugăm pentru odihna sufletelor adormitelor roabelor lui Dumnezeu, mame jertfelnice care, în ceasul nașterii, au trecut la viața cea veșnică, pecetluindu-și dragostea prin jertfă deplină, femei binecredincioase, mame și bunici jertfelnice, care ne-au dăruit viață, credință și pildă de rugăciune, și care s-au mutat întru nădejdea Învierii și a vieții celei veșnice; ca Domnul Dumnezeu să le așeze sufletele în lăcașurile drepților și să le ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie”.

Prin această rânduială liturgică, Biserica a dorit să evidențieze demnitatea și jertfelnicia mamei creștine, cea care, prin dragoste, răbdare și credință, devine primul dascăl al copilului și temelia familiei. Mama este cea care sădește în sufletul copiilor credința, îi învață rugăciunea și îi călăuzește pe drumul vieții.

 

