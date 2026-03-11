Moment de bucurie la Așezământul „Sfântul Gheorghe” din Ghermănești

Data: 11 Martie 2026

În data de 9 martie 2026, la Așezământul social „Sfântul Gheorghe” din Ghermănești al Asociației „Filantropia Ortodoxă” a Episcopiei Hușilor, un număr de 95 de beneficiari ai celor trei servicii sociale din cadrul așezământului - centrul de zi pentru copii, serviciul de îngrijire la domiciliu, respectiv serviciul de asistență comunitară pentru persoane vârstnice - au trăit momente cu adevărat speciale, în care bucuria copiilor și emoția bunicilor s-au întâlnit într-o atmosferă plină de căldură sufletească.

„Copiii au pregătit cu multă dăruire o mică serbare dedicată persoanelor vârstnice beneficiare ale serviciilor sociale din cadrul așezământului, dar și părinților lor care au luat parte la acest eveniment. Poeziile și cântecele copiilor s-au împletit în mod armonios cu lumina și emoția de pe chipurile bunicilor. La serbare au participat și reprezentanți ai Primăriei Drânceni.

Pentru persoanele vârstnice, astfel de momente înseamnă apropiere, apreciere și sentimentul că nu sunt singure, iar pentru copii, o lecție frumoasă despre respect, empatie și bunătate”, a menționat inspectorul social Georgiana Popica.