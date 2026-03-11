Sfințire de troiță la Institutul Național de Medicină Legală

Preoți de caritate din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor au sfințit marți, 10 martie, o troiță amplasată în curtea Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” (INML) din Capitală. La slujbă au participat membri ai personalului INML, dar și credincioși care frecventează capela instituției.

Binecuvântarea troiței a fost precedată de Liturghia Darurilor înainte sfințite și de Sfințirea mică a apei. Din soborul de slujitori au făcut parte: părintele Alin Gabriel Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor; părintele Cristian Manolache, slujitor la Capela „Sfântul Mucenic Mina” a Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici” din București, precum și alți clerici, informează basilica.ro.

La finalul slujbei, părintele Alin Nica a arătat credincioșilor că Sfânta Cruce este izvor de speranță și lumină, dând sens vieții și mângâiere celor care se află în suferință.

„Sfânta Cruce ne așază, dă sens existenței umane. Plasarea unei troițe la intrarea în instituție are menirea de a arăta că Învierea trece prin cruce, prin suferință, dar, în același timp, și că suferința are o destinație, și anume învierea omului. Momentul ales, în apropiere de Duminica Sfintei Cruci, la jumătatea Sfântului și Marelui Post, este simbolic pentru un loc unde suferința este permanent prezentă, pentru că vorbim de familiile care vin permanent să ridice trupurile celor adormiți și au nevoie să fie întăriți prin credință”, a spus părintele Alin Nica, coordonatorul preoților de caritate din Arhiepiscopia Bucureștilor.

Joi, 12 martie, la Fundația „Sfânta Tecla” din București va avea loc Cercul pastoral al preoților de caritate din Sectorul 2 al Capitalei, care îi va avea ca invitați pe părintele conf. dr. Marian Vild, cadru didactic la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, care va prezenta tema: „Slujire și paternitate: portretul biblic al familiei clericului”; și pe părintele dr. Mihail‑Iulian Grobnicu, care va prezenta tema: „Despre răbdare în familia creștină”.

Evenimentul inaugurează proiectul „Teologia, știință spre folosul slujirii aproapelui”, o serie de dialoguri între preoții de caritate și mediul academic.