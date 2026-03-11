Ziua Internațională a Femeii la Târgoviște

Data: 11 Martie 2026

Pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, Arhiepiscopia Târgoviștei a oferit luni, 9 martie, o masă festivă dedicată unui grup de 26 de doamne aflate în grija Biroului pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște.

Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, iar mesajul său de prețuire și încurajare a fost transmis de părintele Cristian Oancea, consilier eparhial, care a subliniat rolul important pe care aceste femei l‑au avut în viața comunității noastre locale. Cu acest prilej, a fost evidențiată contribuția esențială a femeii în familie și societate, atât din perspectivă spirituală, cât și educațională, fiind amintită și responsabilitatea deosebită pe care o are în formarea și transmiterea credinței către generațiile tinere, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.