Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Ziua Internațională a Femeii la Târgoviște

Ziua Internațională a Femeii la Târgoviște

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 11 Martie 2026

Pentru a marca Ziua Internațională a Femeii, Arhiepiscopia Târgoviștei a oferit luni, 9 martie, o masă festivă dedicată unui grup de 26 de doamne aflate în grija Biroului pentru persoane vârstnice din cadrul Direcției de Asistență Socială Târgoviște.

Evenimentul a avut loc cu binecuvântarea IPS Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh patriarhal, iar mesajul său de prețuire și încurajare a fost transmis de părintele Cristian Oancea, consilier eparhial, care a subliniat rolul important pe care aceste femei l‑au avut în viața comunității noastre locale. Cu acest prilej, a fost evidențiată contribuția esențială a femeii în familie și societate, atât din perspectivă spirituală, cât și educațională, fiind amintită și responsabilitatea deosebită pe care o are în formarea și transmiterea credinței către generațiile tinere, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri