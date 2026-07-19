Protosinghelul Serafim Mihali (1963-2026) - slujitor smerit, harnic și blând al Bisericii

Data: 19 Iulie 2026

Am aflat cu multă tristețe despre trecerea neaşteptată din această viață a părintelui protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani din judeţul Neamţ, la vârsta de 62 de ani, dintre care 44 de ani petrecuți în viața monahală.

Părintele protosinghel Serafim (Gheorghe) Mihali s-a născut în localitatea Borșa din județul Maramureș, în data de 25 decembrie 1963, din părinții binecredincioşi Gavril şi Maria Mihali, într-o familie binecuvântată de Dumnezeu cu 10 copii (cinci băieți și cinci fete), fiind al şaptelea copil al familiei.

În anul 1981, la vârsta majoratului, și-a îndreptat pașii către Mănăstirea Durău din județul Neamț, unde a viețuit până în anul 1984, când s-a închinoviat în obştea Mănăstirii Bistriţa din județul Neamț, locul în care a primit tunderea în monahism, în anul 1985.

În anul 1983 a absolvit cursurile Seminarului Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la Mănăstirea Neamţ, iar în anul 1997 a absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă din Oradea.

La data de 8 septembrie 1986 a fost hirotonit ierodiacon, iar în data de 20 aprilie 1990 a fost hirotonit ieromonah pe seama Mănăstirii Bistrița - Neamț de către vrednicul de pomenire Arhiepiscop Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor, pe atunci Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Începând cu luna august 1993, la cererea vrednicului de pomenire Episcop Ioan Mihălțan al Oradiei, a fost trimis temporar ca preot slujitor și duhovnic la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Oradea. În data de 14 octombrie 1993, a fost hiro­­tesit protosinghel de către Episcopul Ioan Mihălțan.

În vremea păstoririi noastre ca Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, în ziua de 1 noiembrie 1994, a fost numit stareț al Mănăstirii Biseri­cani - Neamț.

Părintele Serafim Mihali a preluat stăreția Mănăstirii Bisericani într-un moment în care vechea vatră voievodală purta încă rănile adânci ale degradării și ale istoriei vitrege. Cu o răbdare de adevărat monah, sfinția sa s-a dovedit a fi un ctitor neobosit, pe măsura marilor înaintași ai acestui loc. Sub coordonarea sa directă, la Mănăstirea Bisericani au fost construite două biserici: o biserică de dimensiuni mici, începută în anul 1998, la sfințirea căreia am participat personal, în data de 3 octombrie 1999, şi biserica mare din incinta mănăstirii, un proiect monumental, înveşmântat recent în harul sfințirii (9 iunie 2024). Tot prin strădania sa, a fost înălțată o nouă clopotniță, a fost construit corpul de chi­lii, a fost consolidat terenul, au fost construite ziduri de împrejmuire din piatră şi beton, a fost pavată şi sistematizată incinta etc.

Părintele Serafim a fost un călugăr de vocaţie, a cunoscut pe duhovnicii iscusiţi ai Mănăstirii Bistrița, sub povăţuirea cărora s-a format pentru viitoarea ascultare pe care i-a rânduit-o Biserica, aceea de stareţ şi povăţuitor de suflete, atât ale călugărilor, cât şi ale credincioşilor mireni care au păşit pragul Mănăstirii Bisericani. Însă, trebuie amintită în mod deosebit şi slujirea jertfelnică de îngrijire sufletească a pacienţilor internaţi la Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani, pacienţi aflați în diferite stadii, unii dintre ei trecând din această viaţă pe patul de spital, spovediţi şi împărtăşiţi de părintele Serafim. Ani la rând, „cu timp şi fără timp”, părintele Serafim şi-a împărţit slujirea liturgică între cele două altare, Altarul bisericii voievodale din spital şi Altarul bisericii mănăstirii.

Aşadar, părintele Serafim Mihali a iubit şi a slujit cu multă râvnă Biserica, a iubit foarte mult rugăciunea, slujbele şi cântarea bisericească pe care o stăpânea cu multă măiestrie, fiind înzestrat cu o voce deosebită.

Ca semn al aprecierii noastre pentru slujirea şi activitatea rodnică a părintelui Serafim Mihali, cu ocazia sfinţirii bisericii mari a Mănăstirii Bisericani, în data de 9 iunie 2024, i-am acordat Ordinul patriarhal „Maica Domnului - Rugătoarea”, oferindu-i şi o Cruce de binecuvântare pentru Sfântul Altar al noii biserici.

În amintirea tuturor celor care l-au cunoscut, rămân acum chipul blând şi primitor al părintelui Stareţ Serafim, frumuseţea slujbelor pe care le săvârşea, cuvântul bun pe care-l rostea şi vor vizita frumoasa mănăstire ctitorită de el, în care va fi pomenit mereu.

În aceste momente de vremelnică despărţire, până la învierea de obşte, ne rugăm Domnului nostru Iisus Hristos, Cel înviat din morți, să aşeze sufletul părintelui protosinghel Serafim în ceata cuvioșilor Săi din Împărăția cerurilor, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit.

Veşnica lui pomenire din neam în neam!

Cu părintești condoleanțe și binecuvântări pentru obştea îndoliată şi pentru toţi cei întristaţi,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj de condoleanțe transmis la slujba de înmormântare a părintelui protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani - Neamț, duminică, 19 iulie 2026.