Starețul Mănăstirii Bisericani, protos. Serafim Mihali, a fost înmormântat

Obștea mănăstirii nemțene l-a condus pe ultimul drum pe părintele protosinghel Serafim Mihali, cel care a cârmuit așezământul monahal timp de 32 de ani. Slujba Înmormântării a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, împreună cu un numeros sobor de stareți, preoți și diaconi.

Numeroși părinți, ucenici și apropiați ai starețului și-au luat rămas-bun în această duminică de la cel care, timp de aproape 32 de ani, a slujit obștea monahală a Sfinților Iosif și Chiriac de la Bisericani. Părintele Serafim Mihali a trecut la cele veșnice în după-amiaza zilei de joi, 16 iulie, în urma unui infarct. Slujba Înmormântării a fost precedată de Sfânta Liturghie, oficiată în biserica așezământului monahal, de către Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul.

După citirea rugăciunilor de dezlegare, Preasfinția Sa a dat citire mesajului de condoleanțe transmis de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, intitulat „Protosinghelul Serafim Mihali (1963-2026) - slujitor smerit, harnic și blând al Bisericii”:

Totodată, părintele arhim. Petroniu Marin, exarh de Neamț, a transmis cuvântul de mângâiere al Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei:

„Cu toate că astăzi este înconjurat de un sobor de preoți de la mănăstiri și parohii, de monahi și monahii, de familia sa după trup și de mulțimea credincioșilor pe care, de-a lungul vieții, i-a primit cu dragoste părintească, chipul părintelui Serafim nu poartă amprenta suferinței pământești, ci oglindește o pace adâncă. Este bucuria sfântă a slugii bune și credincioase care a trecut pragul veșniciei pentru a se întâlni, în sfârșit, cu Domnul și Mântuitorul Său, pe Care L-a iubit și Căruia I-a slujit mai înainte de toate și mai presus de orice.

Astăzi, când clopotele anunță că starețul Mănăstirii Bisericani se mută în Biserica din Ceruri, să ne amintim de sfinția sa ca de un om care a împlinit poruncile lui Dumnezeu, un model de smerenie și blândețe, un slujitor smerit, rugător și râvnitor.

La ceasul acestei tainice mutări la Domnul, să ne aducem aminte de cuvântul Psalmistului care spune: «vedea-vor mulți și se vor teme și vor nădăjdui în Domnul» (Psalmul 39, 5), și să ne rugăm ca, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru rugăciunile Sfinților Cuvioși Iosif și Chiriac de la Bisericani și ale Sfântului Serafim de Sarov, a cărui cinstire se face astăzi, mult-Milostivul Dumnezeu, Cel ce S-a făcut nouă «dreptate și sfințire și izbăvire sufletelor»”, să ierte păcatele robului Său, Serafim protosinghelul, și să îl «învrednicească de strălucirea și veselia Sfinților întru Împărăția Sa»”.

La finalul slujbei, sicriul cu trupul neînsuflețit a fost purtat de preoți în jurul sfântului lăcaș pe care l-a ctitorit, iar apoi cortegiul s-a îndreptat spre mormântul părintelui stareț, aflat lângă absida Sfântului Altar. Acolo, după așezarea sicriului în mormânt și cântarea „Veșnica pomenire!”, cei prezenți au făcut 12 închinăciuni, rugându-se pentru sufletul adormitului Serafim protosinghelul.