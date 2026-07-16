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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Starețul Mănăstirii Bisericani s-a mutat la cele veșnice

Starețul Mănăstirii Bisericani s-a mutat la cele veșnice

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Un articol de: Flavius Popa - 16 Iulie 2026

Părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani din județul Neamț, a trecut la Domnul în această după-amiază, 16 iulie. Potrivit primelor informații, părintele Serafim ar fi suferit un infarct. Mai multe detalii vor fi oferite în perioada următoare.

Dumnezeu să-l ierte și cu drepții să-l așeze!

 

Citeşte mai multe despre:   Manastirea Bisericani
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