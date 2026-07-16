Organizată în perioada 13-18 iulie 2026, sub genericul „Tăria credinței mele, frumusețea Ortodoxiei”, tabăra de vară de la Mărişel, judeţul Cluj, reunește aproximativ 70 de adolescenți, cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani, din mai multe județe ale țării, alături de o echipă de voluntari, între care se află și tineri din Franța, precum și doi preoți români care slujesc în Franța și în Statele Unite ale Americii.
Starețul Mănăstirii Bisericani s-a mutat la cele veșnice
Părintele protosinghel Serafim Mihali, starețul Mănăstirii Bisericani din județul Neamț, a trecut la Domnul în această după-amiază, 16 iulie. Potrivit primelor informații, părintele Serafim ar fi suferit un infarct. Mai multe detalii vor fi oferite în perioada următoare.
Dumnezeu să-l ierte și cu drepții să-l așeze!