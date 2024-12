Rugăciune pentru pacea și stabilitatea poporului sirian

Data: 10 Decembrie 2024

București, 10 decembrie 2024

Preafericitului Părinte Ioan al X-lea,

Patriarhul Antiohiei și al Întregului Orient

Preafericirea Voastră,

În contextul evenimentelor recente din Siria, dorim să vă încredințăm de solidaritatea noastră profundă față de creștinii ortodocși aflați sub jurisdicția spirituală și canonică a Preafericirii Voastre, precum și față de toți cei care suferă din cauza violenței și a conflictelor în desfășurare.

Ne rugăm Atotmilostivului Dumnezeu să păzească toate comunitățile creștine din Siria, păstrându-le neclintite în credință și speranță. În același timp, ne rugăm ca Domnul nostru Iisus Hristos să dăruiască pace și stabilitate poporului sirian, astfel încât cei care au fost nevoiți să părăsească Siria să poată reveni în țara lor și să contribuie la reconstruirea și întărirea comunităților lor.

Cu frățească dragoste în Hristos Domnul,



† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Bucharest, 10 December 2024

His Beatitude John X,

Patriarch of Antioch and All the East

Your Beatitude,

In the context of the recent events in Syria, we would like to assure Your Beatitude of our deepest solidarity with Orthodox Christians under your spiritual and canonical jurisdiction, as well as with all those suffering from the ongoing violence and conflicts.

We pray the All-Merciful God to protect all Christian communities in the country, keeping them steadfast in faith and hope. At the same time, we pray that our Lord Jesus Christ may grant peace and stability to people in Syria, so that those who have been displaced may return to their homeland and contribute to the rebuilding and strengthening of their communities.

With fraternal love in Christ the Lord,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church