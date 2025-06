Data: 03 Iunie 2025

Bucureşti, 3 iunie 2025

Domnule Președinte Ioan Vulpescu,

Stimați membri ai Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei,

Onorată audiență,

Am primit, cu multă bucurie, invitația de a participa la sesiunea anuală a Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, care se desfășoară la București, în perioada 2-6 iunie 2025.

Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei este o platformă care reunește parlamentari din 25 de state, cu scopul promovării, la nivel mondial, a dialogului fratern, solidarității și cooperării între popoarele ortodoxe. În vremuri marcate de provocări multiple, de crize morale, sociale și economice, vocea noastră comună trebuie să fie una a înțelepciunii, a respectului reciproc și a apărării valorilor creștine care au înnobilat civilizația noastră.

În acest sens, vă îndemnăm să continuați să lucrați împreună, în promovarea dreptății, a păcii și a demnității umane, astfel încât să dați mărturie, prin cuvânt și faptă, despre dragostea milostivă a Părintelui Ceresc.

Ne rugăm Domnului Iisus Hristos să reverse asupra Dumneavoastră darurile Sale cele bogate spre împlinirea a tot lucrul cel bun. De asemenea, binecuvântăm lucrările Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei și vă dorim mult ajutor de la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășurați.

Cu părintească binecuvântare în Hristos Domnul,

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Mesaj transmis la sesiunea anuală a Adunării Generale a Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, Palatul Parlamentului, București, marți, 3 iunie 2025.

Titlul aparţine redacţiei

***

Bucharest, 3 June 2025

Mr. President Ioan Vulpescu,

Esteemed members of the General Assembly of the Interparliamentary Assembly of Orthodoxy,

Honored audience members,

We have received with great joy the invitation to participate in the annual session of the General Assembly of the Interparliamentary Assembly of Orthodoxy, which takes place in Bucharest from the 2nd to the 6th of June, 2025.

The Interparliamentary Assembly of Orthodoxy is a platform that brings together parliamentarians from 25 countries with the purpose of promoting, at a global level, fraternal dialogue, solidarity, and cooperation among Orthodox people. In times marked by multiple challenges, by moral, social, and economic crises, our shared voice must be one of wisdom, mutual respect, and the defense of the Christian values that have ennobled our civilization.

In this regard, we encouraged you to continue working together to promote justice, peace, and human dignity, in order to bear witness, through word and deed, to the merciful love of the Heavenly Father.

We pray that the Lord Jesus Christ may bestow upon you all His abundant gifts for the fulfillment of every good work. At the same time, we would like to bless the proceedings of the General Assembly of the Interparliamentary Assembly of Orthodoxy and wish you much help from God in the activity that you carry out.

With patriarchal blessing in Christ the Lord,

† Daniel

Patriarch of the Romanian Orthodox Church