Activităţi ale Liceului Teologic din Târgu Jiu în cadrul proiectului Erasmus+

Mai mulţi elevi ai Liceului Teologic „Sfântul Nicodim” din Târgu Jiu, alături de pr. prof. Ştefan Cristi Vătafu, director, şi de prof. Ioana Dubaciu, se află în această perioadă în Polonia, pentru a participa la o serie de activităţi în cadrul proiectului Erasmus+ „Eat healthy. Act responsibly”. Astfel, elevii Robert Trăistariu, Cristian Rădulescu, Darius Păpurică, Roberto Gîrbaci, Iuliana Pasăre şi Olguţa Potîrcă sunt implicaţi, în perioada 24‑28 ianuarie, în activităţile desfăşurate în Polonia, parte a acestui proiect. „România, Macedonia, Lituania, Turcia și Spania, alături de ţara-gazdă, s‑au bucurat de o serie de activități frumoase, care au îmbinat utilul cu plăcutul, unindu‑ne sub aceeași bucurie, indiferent de limba vorbită, de naționalitate sau de cultură. Profesorii și elevii au participat la o serie de activități desfășurate la Czeladź, într‑o şcoală generală unde am văzut modul în care se desfășoară activitățile școlare. În orașul Katowice am vizitat reperele importante, Muzeul Nasze, centrul istoric și câteva locuri tradiționale specifice zonei. Într‑o altă zi am vizitat Cracovia şi astfel am aflat lucruri importante despre istoria, cultura şi tradiția acestor locuri. Vom continua să ne bucurăm laolaltă și de zilele ce vor urma, împărtășind unii altora experienţele și trăirile. Felicităm echipa și participanții!”, a subliniat părintele director Ştefan Cristi Vătafu.