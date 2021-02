„Alege școala!” se apropie de final, dar misiunea în viața copiilor continuă

Proiectul „Alege școala!”, implementat de Patriarhia Română în parteneriat cu Fundația World Vision România, se va încheia în luna aprilie, iar la nivelul celor 12 comunități defavorizate din 4 județe, Prahova, Ialomița, Constanța și Vâlcea, se derulează festivități care marchează finalul proiectului și punctează rezultatele obținute în cei trei ani de implementare.

Proiectul „Alege școala!” a oferit copiilor șansa unui viitor bun prin participarea la activități menite să îi dezvolte în plan educa­țional și spiritual. Peste 2.000 de copii au beneficiat săptămânal de activități de tip școală după școală la limba română și matematică, la activități extracurriculare, școala de duminică, tabere de creație, concursuri educative și ședințe de consiliere psihologică și vocațională.

În toate edițiile precedente ale proiectului „Alege școala!” au fost organizate festivități de închidere a proiectului. În ciuda condițiilor actuale restrictive, echipa de implementare a proiectului și-a propus ca și la finalizarea acestor proiecte să organizeze o serie de evenimente în cadrul cărora să fie diseminate rezultatele ac­țiunilor întreprinse. Evenimentele se desfășoară în perioada 17 februarie - 8 aprilie 2021 în comunitățile asociate proiectelor. Totodată, pentru o privire de ansamblu a impactului acestora, se vor organiza două evenimente cu caracter general: în data de 6 aprilie 2021, la Râmnicu Vâlcea (Centrul eparhial), pentru proiectul implementat în județul Vâlcea, și în data de 8 aprilie 2021, la București (Centrul cultural-social Iustin Patriarhul al Arhiepiscopiei Bucureștilor), pentru proiectul implementat în județele Prahova, Ialomița și Constanța.

Evenimentele de final se derulează fie în biserică, fie în școală, cu respectarea măsurilor de siguranță impuse de pandemie. La baza acestor întâlniri stă legătura fundamentală dintre Familie, Biserică și Școală. Copiii, însoțiți de părinți, vin cu recunoștință în fața dascălilor și a preoților care le-au călăuzit pașii spre educația pe care o merită orice copil, indiferent de mediul din care provine, de situația materială a familiei sau de pregătirea părinților.

Agenda evenimentelor se deschide cu mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, citit de părintele Florin Marica, consilier patriarhal: „În completarea educației religioase din școli, a orei de religie, Patriarhia Română, prin proiectele «Hristos împărtășit copiilor» și «Alege şcoala!», își propune să refacă legătura copiilor cu o comunitate vie, mărturisitoare și lucrătoare. Astfel, în cadrul parteneriatelor dintre parohii și școli se des­fășoară acțiuni social-filantropice ample, prin intermediul cărora sunt susținute educația copiilor și diminuarea abandonului şcolar. […] Prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, proiectul «Alege şcoala!» a arătat că, prin programe catehetice bine gândite și structurate, poate oferi o alternativă educațională, aducând un spor de cunoaștere și înțelepciune în inimile și în sufletele copiilor din familiile, parohiile și comunitățile din întreaga țară. Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască duhul înțelepciunii Sale și să ne ajute să insuflăm copiilor și tinerilor doritori de cunoaștere bucuria de a învăța, de a deveni, printr-o educație autentică, oameni demni și onești, harnici și darnici, în această viață pământească, precum şi cetățeni luminați ai patriei cereşti, ai Împărăției iubirii Preasfintei Treimi” (fragment din mesajul intitulat: „Proiectele Hristos împărtășit copiilor și Alege școala! o binefacere pentru Familie, Școală și Biserică”).

Startul festivităților de final de proiect a fost dat la Medgidia, în data de 17 februarie 2021, iar evenimentele au continuat timp de două săptămâni în județul Vâlcea, în comunitățile Drăgoești, Mihăești, Bujoreni, Dănicei și Frâ­ncești, și în județul Prahova, la Vălenii de Munte. La aceste întâlniri au participat auto­ritățile locale, cadrele didactice care au contribuit cu multă determinare la realizarea activităților și care au dat dovadă de adaptabilitate și inventivitate, mai ales în perioada pandemiei, când școala online a lansat multe provocări.

Proiectul „Alege școala!” a sprijinit procesul educațional online cu 2.000 de tablete oferite copiilor cu posibilități financiare reduse, din medii defavorizate din punct de vedere social și educațional.

Mihaela Nabăr, director executiv al Fundației World Vision România, consideră că „proiectul «Alege școala!» este despre EDUCAŢIE - importanţa educaţiei pentru copiii din comunităţile rurale, accesul echitabil la educaţie de calitate. În pandemie, educaţia a fost unul dintre domeniile cele mai afectate, însă prin intermediul acestui proiect am reuşit să fim aproape de copiii noştri, am continuat activitățile de tip şcoală după şcoală, am organizat şcoli de vară, activități extracurriculare, concursuri și am oferit consiliere vocațională și comportamentală. Pentru World Vision România parteneriatul este baza tuturor acţiunilor. Singuri nu putem face ni­mic - însă împreună putem face totul! Aceasta este deviza după care ne ghidăm, iar rolul nostru este de a pune în comun eforturile și expertiza în comunitate, astfel încât să ajungem să ne atingem misiunea: copii educaţi, bine hrăniţi și fericiţi”.

Părintele Constantin Naclad, consilier patriarhal și managerul proiectelor, a menționat în cadrul evenimentelor finale că „«Alege școala!» a devenit unul dintre proiectele de marcă ale Patriarhiei Române și Fundației World Vision România și are în centru linia spirituală, educația care să le ofere copiilor raportarea la un reper sigur, la prezența lui Dumnezeu, la valorile de bază ale unui bun creștin, trecând dincolo de nevoile specifice ale vieții de aici. Copiii au primit acest lucru și au învățat să își asume credința atât cât pot să o facă și astfel proiectul și-a îndeplinit misiunea. Încă de la început «Alege școala!» a mizat pe valoarea credinței ca unul din elementele esențiale nu doar pentru a rămâne în școală, ci și pentru a vedea un viitor sustenabil, sigur, serios pentru copii și totodată perspectiva Împărației lui Dumnezeu”.

Pentru copiii din proiectele „Alege școala!”, biserica nu este doar locul în care se roagă și merg la slujbe, ci și un spațiu de joacă și de învă­țare. Cei doisprezece preoți, experți în activități de tip școala de duminică, au deschis elevilor „Cartea înțelepciunii și a bunătății” în cadrul activităților extracurriculare, menite să contribuie la dobândirea calităților pe care ar trebui să le aibă un bun creștin.

Părintele Florin Marica, consilier patriarhal și coordonatorul proiectelor „Alege școala!” din partea Patriarhiei Române, a menționat că „este un proiect complex, care a antrenat nu doar fonduri și resurse materiale consistente, ci a angajat și dinamizat în modul cel mai concret comunitatea unde proiectul a fost implementat. Considerăm că parteneriatul dintre Familie, Biserică și Școală a fost însuflețit de dragostea celor care consideră că educația este esențială. Preotul, în cadrul atelierelor de creație, i-a adunat pe copii în duhul prieteniei și al iubirii de Hristos. Astfel, copiii au căpătat mai multă încredere în ei și în potențialul pe care îl au. Nu există bucurie mai mare decât să faci un copil fericit atunci când este privat de dragoste, posibilități materiale și prietenie”.

Misiunea proiectului „Alege școala!” va continua și după luna aprilie a acestui an cu sprijinul comunităților care au înțeles că numai contribuind la educația copiilor putem pune bazele societății. Astfel, cadrele didactice și preoții vor organiza voluntar activități educaționale pentru copii în vederea prevenirii abandonului școlar și a menținerii copiilor aproape de Biserică și de Școală.

„Alege școala!” este un proiect implementat de Fundația World Vision România în parteneriat cu Patriarhia Română, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Prioritatea de in­vestiții 10(i) Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare. Contract Nr. POCU/74/6/18/106976.