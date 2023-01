Bilanțul activităților societății femeilor ortodoxe din Buzău și Vrancea

Aula Brâncovenească a Palatului Arhiepiscopal din municipiul Buzău a găzduit sâmbătă, 28 ianuarie, Adunarea Generală a Societății Naționale a Femeilor Ortodoxe Române din Arhiepiscopia Buzăului și Vrancei (SNFOR - ABV). Evenimentul a fost prezidat de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian, reunind 30 de reprezentante ale celor peste 7.000 de membre ale SNFOR - ABV.

Ședința a fost deschisă de Neluța‑Mirela Furtună, președintele SNFOR - ABV, care a dat citire raportului de activitate pe anul 2022.

Pe ordinea de zi s‑a mai aflat prezentarea situațiilor financiar‑contabile corespunzătoare anului trecut, a planului de activități cultural‑educaționale și social‑filantropice și a proiectului de buget pentru anul în curs.

În cuvântul său, ierarhul locului a apreciat eforturile depuse de femeile ortodoxe din Buzău și Vrancea pentru derularea multiplelor evenimente și proiecte din anul precedent.

„Vă felicit pentru modul în care ați activat în viața Bisericii în anul 2022. Am urmărit îndeaproape ceea ce ați realizat, am observat că v‑ați implicat cu multă dăruire și jertfă, ceea ce arată că sunteți conștiente și bucuroase de faptul că îndepliniți o misiune importantă în cadrul acestei entități asociative. Am căutat să subliniez, în diferite împrejurări, o realitate ce onorează eparhia noastră, și anume că SNFOR - ABV este un organism viu, format din creștine ortodoxe responsabile, preocupate de creșterea și educarea tinerilor în spiritul credinței noastre strămoșești. Desigur, sunt multe de înfăptuit, însă, dacă vă veți continua activitatea cu aceeași râvnă de până acum, am convingerea că veți reuși să împliniți tot ceea ce v‑ați propus pentru acest an. Am ținut să subliniez aceste câteva precizări și să‑mi exprim prețuirea pe care o am față de domniile voastre, știind că nu este deloc ușor, în societatea de astăzi, să întâlnești oameni dispuși să se jertfească pentru semenii lor”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian.

SNFOR - ABV este succesoarea fostei Societăți Ortodoxe Naționale a Femeilor Române, înființată la Buzău, în 1927, de Episcopul Ghenadie Niculescu, iar la Focșani, în 1914, de Episcopul Teodosie Atanasiu.

Reînființată în luna septembrie 2019 și având 7.340 de membre, SNFOR - ABV a organizat, pe parcursul anului 2022, aproximativ 255 de activități culturale, educaționale și sociale, în colaborare cu sectoarele Cultural și comunicații media; Învățământ și activități cu tineretul; Social‑filantropic și misionar - conferințe, lansări de carte, ateliere creative și educative, excursii tematice, tabere, concursuri, momente artistice, manifestări comemorative, traininguri de dezvoltare personală, acordarea a patru burse de studiu, în valoare de 10.800 de lei, pentru două studente și două eleve cu rezultate remarcabile la învățătură, dar care provin din familii cu posibilități financiare modeste, campanii de donare de sânge și acțiuni de ajutorare a copiilor nevoiași.

Pentru toate aceste activități a fost cheltuită suma de 44.718,54 lei, de unde rezultă că membrele acestei asociații de femei creștine ortodoxe, dedicându‑se cu multă dăruire împlinirii scopului ce și‑au propus și jertfindu‑și timpul prețios, au realizat, cu bani puțini, multe obiective cultural‑educaționale și sociale, spre binele și folosul copiilor noștri.