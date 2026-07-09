Binecuvântare arhierească pentru copiii din diaspora

La Mănăstirea „Buna Vestire” din județul Gorj se desfășoară, în cursul lunii iulie, tabere de vară dedicate copiilor și tinerilor români din diaspora. Miercuri, 8 iulie 2026, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Irineu a poposit în mijlocul participanților, binecuvântând activitățile taberei și adresându‑le un cuvânt de învățătură și încurajare.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, și prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Arhiepiscopul ortodox român al Europei Occidentale și Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, așezământul monahal, aflat sub grija stavroforei Filofteia, găzduiește, pe parcursul lunii iulie, mai multe serii de tabere dedicate copiilor români din diaspora. Fiecare serie se desfășoară pe durata a nouă zile și reunește copii însoțiți de preoți și voluntari din comunitățile românești ortodoxe din Franța, Irlanda, Italia, Spania și Anglia. Programul taberelor cuprinde ateliere formative, activități educative și recreative, drumeții, precum și participarea zilnică la programul liturgic și la viața duhovnicească a mănăstirii.

În cadrul vizitei, Înaltpreasfinția Sa i‑a binecuvântat pe cei 80 de copii participanți la tabără, oferindu‑le fiecăruia câte o iconiță și adresându‑le un cuvânt de învățătură. Cu acest prilej, ierarhul i‑a îndemnat să păstreze și să mărturisească, oriunde s‑ar afla, credința ortodoxă și valorile primite în familie și în Biserică: „Învățătura de credință pe care o primiți în Biserica noastră Ortodoxă și în familiile dumneavoastră este sfântă și ea trebuie să rodească în viață, prin fapte bune, mers la biserică, iubirea de semeni, respectul pentru părinți, dragostea de țară, de valorile morale din Biserică și, mai ales, prin grija pentru drumul nostru către mântuire. Nădăjduim să petreceți un timp frumos aici, la mănăstire, în Oltenia, să legați prietenii frumoase, să vă rugați împreună pentru părinții și prietenii dumneavoastră și să aduceți prinos de recunoștință Părintelui Mitropolit Iosif pentru această frumoasă tabără pe care o dăruiește celor care Îl mărturisesc pe Domnul Hristos”, le‑a transmis Înaltpreasfinția Sa.

Tot în aceeași zi, prin purtarea de grijă a Înaltpreasfințitului Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, Asociația „Vasiliada”, reprezentată de părintele Florin Mihail, a oferit alimente, legume și fructe necesare pregătirii meselor pe întreaga durată a taberelor.