Binecuvântare arhierească pentru credincioşii din Sibiel

În Duminica Izgonirii lui Adam din Rai, credincioşii din localitatea Sibiel, judeţul Sibiu, au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului, care a liturghisit în Biserica „Sfânta Treime” din comunitate.

Credincioșii din Sibiel au participat în număr mare la Sfânta Liturghie și au ascultat cuvântul de învățătură al ierarhului prin care i‑a îndemnat pe credincioşi să intre în perioada Postului Mare cu smerenie, cu iertare faţă de greşelile aproapelui şi cu iubire faţă de semeni.

„Mai înainte de a începe nevoințele trupești și sufletești ale postului avem nevoie de o transformare lăuntrică profundă, prin renunțarea la orgoliul și egoismul care susțin neînțelegerile și conflictele dintre noi, iertând tuturor greșelile lor, dar, în același timp, cerând cu smerenie tuturor iertare pentru partea noastră de vină. De aceea această duminică se numește și «Duminica Iertării». Iertarea greșelilor altora este pusă de către Mântuitorul Hristos drept condiție pentru iertarea păcatelor noastre: «Că de veţi ierta oamenilor greşelile lor, ierta‑va şi vouă Tatăl vostru Cel ceresc; iar de nu veţi ierta oamenilor greşelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greşelile voastre». Prin întrupare, Mântuitorul Hristos a adus în lume o lege morală nouă, desăvârșită, izvorâtă din Preasfânta Treime, legea iubirii depline, înlocuind legea talionului, a răzbunării, «ochi pentru ochi şi dinte pentru dinte», prin iubirea vrăjmașului. Pentru orice credincios este exclusă orice formă de răzbunare, de judecare a aproapelui, pentru că judecata este a lui Dumnezeu și numai El o împarte cu dreptate. Dumnezeu, din nemărginita Sa iubire de oameni, nu ne pedepsește după greșelile noastre, așteptând cu multă milă întoarcerea noastră”, a spus ierarhul.

După Sfânta Liturghie, Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu a primit din partea preotului paroh Bogdan Alin Fluieraș o icoană pictată pe sticlă și un buchet de flori. Părintele paroh i‑a mulțumit ierarhului pentru binecuvântarea adusă peste comunitate și pentru părintească grijă avută față de biserica monument istoric și cunoscutul muzeu de icoane pe sticlă din Sibiel, care a trecut recent prin ample lucrări de reamenajare. Aici, peste 700 de icoane de o valoare inestimabilă sunt expuse în spații moderne, în condiții optime pentru conservarea acestor opere de artă unice în lume.

Credincioşii au primit la final binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Mitropolit Laurenţiu, iar mulţi dintre cei prezenţi au primit Sfânta Împărtăşanie în cadrul Sfintei Liturghii.