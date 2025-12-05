Binecuvântarea sediului Arhivelor Naționale ale României

Sediul înnoit și înfrumusețat al Arhivelor Naționale ale României, de pe bulevardul Regina Elisabeta nr. 49, sector 1, a fost binecuvântat și inaugurat azi, 5 decembrie. Slujba Aghesmei mici a fost oficiată de părintele Dorin‑Demostene Iancu, directorul Arhivelor Patriarhiei Române, delegatul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. La eveniment au participat membri ai Guvernului României, clerici, precum și numeroși arhiviști, care, la final, au putut admira o expoziție cu documente originale din patrimoniul statului român.

Evenimentul de la sediul Arhivelor Naționale Române a debutat cu slujba Aghesmei mici, oficiată de părintele Dorin‑Demostene Iancu, împreună cu alți clerici, la care au participat Silviu Nicu Macovei, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne; Angelica Fădor, secretar de stat în același minister; dr. Cristian Aniță, directorul Arhivelor Naționale ale României.

După săvârșirea slujbei de sfințire, Silviu Nicu Macovei a transmis un mesaj de felicitare din partea lui Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne.

„Vreau să transmit întreaga apreciere și admirație pentru realizările pe care le celebrăm astăzi. Este un privilegiu pentru mine să mă aflu astăzi aici, un loc care nu este doar un sediu, ci un simbol al identității și memoriei noastre naționale. Arhivele Naționale ale României păstrează istoria scrisă a națiunii, de la actul de unire a Principatelor Române din anul 1859 și Proclamația de la Islaz, până la evenimentele Marii Uniri și Constituțiile țării. Fiecare document este o mărturie a continuității statului român și a drepturilor istorice asupra teritoriului său, dar și o legătură vie între trecut și prezent. Arhivele nu sunt un tezaur al istoriei, ci ele servesc fiecărui cetățean. Documentatele aflate în păstrare dovedesc cetățenia, proprietatea, identitatea fiecăruia dintre noi. Cei 350 km liniari de arhivă sunt o resursă de neprețuit pentru cercetători, istorici, sociologi, juriști, demografi, iar activitatea culturală și educațională a instituției aduce istoria aproape de oameni, inspirând generațiile viitoare”, a spus secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

În continuare, Dan Dumitru Nicula, președintele Comitetului de Monitorizare a Programului Regional București‑Ilfov, a vorbit despre acest proiect al Arhivelor Naționale: „Vreau să felicit echipa Arhivelor Naționale ale României care a reușit să ducă la bun sfârșit un proiect așa de frumos. Contribuția noastră a fost limitată, noi fiind intermediarii finanțării. Nu există o finanțare fără un beneficiar, iar rezultatele mereu vor fi ale beneficiarului, nu ale finanțatorului. În mod specific, Arhivele Naționale, fiind obiecte de patrimoniu, sunt un proiect care ne este drag, care va continua să fie finanțat în viitor și care, aș sublinia, este de interes și pentru Uniunea Europeană și pentru Comisia Europeană, lucru demonstrat de această finanțare și prin faptul că vom avea în viitor finanțări pentru patrimoniu cultural”.

Dr. Cristian Aniță a prezentat expoziția organizată la sediul Arhivelor Naționale: „Se poate observa din tezaurul Arhivelor Naționale documente specifice perioadei de sărbătoare. Aveți prilejul de a descoperi documente extraordinare, originale din patrimoniul României. O să dau câteva exemple, cele mai vechi datează din perioada lui Vladislav I Vlaicu, celebra Biblie de la București din timpul domnitorului Șerban Cantacuzino, după aceea sunt cele din anul 1948, tot felul de documente care sunt foarte importante. Totodată, pot fi observate «rachetele zburătoare» care au fost creionate de Conrad Haas și, totodată, va fi un periplu care vă va conduce până în perioada regimului comunist”.

De asemenea, a avut loc și lansarea volumului „Istoria unei clădiri. Arhivele Naționale, bulevardul Regina Elisabeta nr. 49”. Cu acest prilej, arh. dr. Alexandra Maria Sas a subliniat frumusețea clădirii sediului Arhivelor Naționale ale României: „Arhitectura sa remarcabilă și poziționarea ei în proximitatea Parcului Cișmigiu și a Primăriei Capitalei, dar și transformările succesive în cei peste 141 de ani, îi conferă o identitate distinctă, am putea afirma chiar unică. Cartea pe care o prezentăm reconstituie această evoluție a orașului, a clădirii și a funcției sale prin texte, fotografii, cărți poștale, planșe de arhitectură și reconstituire 3D”.

La final, părintele Dorin‑Demostene Iancu a subliniat legătura Bisericii Ortodoxe Române cu Arhivele Naționale ale României: „Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, am oficiat slujba de binecuvântare cu Agheasmă mică a sediului restaurat al Arhivelor Naționale ale României. Aș spune că între Arhivele Statului și Biserica Ortodoxă Română a fost încă de la început o legătură foarte strânsă. Ca o notă importantă, există mențiunea unei Arhive a Mitropoliei cu aproximativ 50 de ani înainte de înființarea Arhivelor Statului. Așadar, avem Arhiva Mitropoliei din anul 1775, iar Arhivele Statului sunt fondate în anul 1831. Spațiul în care și‑au desfășurat activitatea Arhivele României se afla în incinta Mănăstirii Mihai Vodă și vedem că, încă de la început, oamenii de stat și cei cu decizie au considerat benefică apropierea fizică între o mănăstire ctitorită de un domnitor și Arhivele Naționale ale României. Aici sunt păstrate fonduri foarte importante care privesc viața cea veche a Bisericii, precum și pe cea mai recentă a ei, astfel, acesta este un îndemn să citim aceste pagini de istorie bisericească, pentru a afla mai multe despre înaintașii noștri și pentru a‑i cinsti așa cum trebuie”, a spus directorul Arhivelor Patriarhiei Române.