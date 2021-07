Biserica „Sfântul Pantelimon”‑Foișorul de Foc și‑a cinstit ocrotitorul

Biserica „Sfântul Pantelimon”‑Foișorul de Foc din Protoieria Sector 2 Capitală și‑a cinstit marți, 27 iulie 2021, ocrotitorul spiritual. Cu acest prilej, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți, sub protia protosinghelului Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica. În ajunul sărbătorii a avut loc o procesiune pe străzile din jurul bisericii cu cinstitele moaște ale Sfântului Mare Mucenic Pantelimon, aflate în patrimoniul sacru al parohiei, și ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica, Episcopul Râmnicului, aduse special pentru această sărbătoare din inima Bucureștiului, de la mănăstirea ilfoveană Cernica.

În ajunul sărbătorii, credincioși bucureșteni și pelerini au venit la biserica din vecinătatea Foișorului de Foc să se închine cu evlavie la moaștele Sfântului Doctor fără de arginți Pantelimon și ale Sfântului Ierarh Calinic, ocrotitorul Cernicăi, pentru a lua întărire duhovnicească și pentru tămăduirea de boli.

După aducerea raclei cu cinstitele moaște ale Sfântului Ierarh Calinic de către o delegație a vestitei lavre ilfovene, condusă de protosinghelul Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, slujitorii parohiei împreună cu părintele stareț au mers la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” din vecinătatea bisericii, unde personalul medical și pacienții internați aici au primit binecuvântarea sfântului.

Tot în această zi a fost inaugurat și muzeul parohial, organizat de Silviu‑Constantin Nedelcu, bibliotecar al Academiei Române, care conține atât fondul bibliotecii parohiale, cu manuscrise, cărți interzise în perioada comunistă și importante volume de teologie, cât și valoroase obiecte de cult.

În continuare, după așezarea cinstitelor moaște și a icoanei Sfântului Ierarh Calinic de la Mănăstirea Cernica, zugrăvită de părintele Sofian Boghiu, împreună cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon în baldachinul frumos împodobit din incinta bisericii spre închinarea credincioșilor, a fost săvârșită slujba Vecerniei, Litiei și Acatistului.

La final, toți cei prezenți au aprins candele și, la ceas de seară, în bătăi de toacă și cântări duhovnicești, au pornit pe străzile din împrejurimi cu moaștele Sfântului Mare Mucenic Pantelimon și ale Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Pe lângă latura duhovnicească, procesiunea s‑a desfășurat și în memoria persoanelor care au trecut la Domnul în urma infectării cu noul coronavirus, precum și a părintelui Marian Constantinescu (1960‑2020), fost preot paroh, trecut la cele veșnice anul trecut.

În ziua hramului, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de un sobor de preoți din care au făcut parte protosinghelul Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica; părintele Constantin Stoica de la Parohia Iancu‑Vechi Mătăsari, Protoieria Sector 2 Capitală; părintele Ioan Vlad Vlaicu de la Parohia „Sfântul Nicolae”‑Tabacu, Protoieria Sector 1 Capitală; părintele paroh Bogdan Aurel Teleanu; părintele Ciprian Tudor de la Parohia Oborul Vechi, Protoieria Sector 2 Capitală, și părintele Cătălin Ciocan de la Parohia Oțetari, Protopopiatul Sector 2 Capitală.

În cuvântul de învățătură rostit, protos. Vasile Pîrjol, starețul Mănăstirii Cernica, a vorbit despre bucuria comuniunii pe care o oferă hramurile bisericilor. „Hramurile bisericilor sunt un prilej minunat de a înălța rugăciune împreună cu preoții, credincioșii și sfinții ocrotitori și mijlocitori înaintea lui Dumnezeu pentru noi. De aceea, toți suntem într‑un cuget și într‑o simțire în această biserică. Sfinții sunt cei care mijlocesc înaintea tronului lui Dumnezeu ca să ne dea Domnul vreme de pocăință, de îndreptare, de iertare și de mărturisirea adevărului în viața noastră. Putem fi și noi mărturisitori și mucenici, nu în sensul propriu al cuvântului de a ni se tăia capul sau de a suferi chinuri, ci în sensul de a mărturisi cu propriul nostru exemplu. Părinții din Pateric îi îndemnau pe părinții lor să tacă pentru a vorbi faptele lor. Atunci când omul este în starea de smerenie, de modestie, Dumnezeu picură din harul Său, iar omul pe toate le face, pe toate le crede întru slava lui Dumnezeu”, a spus protos. Vasile Pîrjol.

De asemenea, părintele paroh Bogdan Aurel Teleanu a vorbit despre legătura dintre Parohia „Sfântul Pantelimon” și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica: „În contextul crizei socio‑sanitare, am adus la parohia noastră spre mângâierea credincioșilor, care îl are ca ocrotitor spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Pantelimon, ocrotitorul medicilor, moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica. Această îngemănare de sfinți își are temeiul, pe de o parte, în faptul că această biserică a fost ctitorită exact în vremea în care a trăit Sfântul Calinic, iar pe de altă parte, în faptul că personalități de la acest lăcaș au avut legătură cu Mănăstirea Cernica, așa cum este familia marelui teolog Ioan Gheorghe Savin, care era consilier parohial aici. Am avut mare bucurie ca, lucrând la reorganizarea bibliotecii parohiale, să descoperim un înscris în care este consemnat faptul că icoana Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica a fost pictată de părintele Sofian Boghiu”.

La final, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii şi binefăcătorii sfântului lăcaş, iar credincioşii au primit din partea parohiei pachete cu alimente.