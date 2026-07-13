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Cinstirea Icoanei Maicii Domnului „Prodromița” la Galați

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Un articol de: Pr. Rareș Bucur - 13 Iulie 2026

Credincioșii din municipiul Galați au îmbrăcat haine de sărbătoare pe 12 iulie, cu prilejul cinstirii Sfintei Icoane a Maicii Domnului Prodromița de la Muntele Athos. Evenimentul a marcat, totodată, și cel de‑al doilea hram al Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”.

Sărbătoarea a debutat în ajun, când, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a fost organizată tradiționala procesiune. Cu acest prilej, replica fidelă a icoanei Prodromița, păstrată în patrimoniul sacru al Reședinței arhiepiscopale, a fost purtată pe aleea principală a Bisericii „Sfinții Împărați” și așezată ulterior în lăcașul de cult pentru închinarea credincioșilor. La acest eveniment duhovnicesc au luat parte slujitori din Administrația eparhială, preoți din municipiu și numeroși credincioși din parohiile gălățene.

Înaltpreasfințitul Părinte Casian a săvârșit Acatistul Icoanei Maicii Domnului Prodromița și a adresat celor prezenți un cuvânt de învățătură. Ierarhul a scos în evidență semnificația profundă, spirituală și istorică a prezenței icoanei Prodromița în comunitatea din Galați. Chiriarhul a arătat că sărbătoarea de la Biserica „Sfinții Împărați” reprezintă o confirmare a prezenței Maicii Domnului în viața credincioșilor, realizând o legătură spirituală între icoanele pictate și „icoanele vii” (mamele, părinții și bunicii care își ocrotesc copiii).

De asemenea, Părintele Arhiepiscop a amintit că, în drumul ei spre Muntele Athos (în 1863), icoana a avut ultima oprire din țară la Galați. Lăcașul de cult fiind nou și fără alte icoane la acea vreme, Prodromița a fost prima icoană a Maicii Domnului la care localnicii s‑au putut închina în acea biserică.

La finalul cuvântului, ierarhul locului a făcut o paralelă între frumusețea picturii bisericești, motivele tradiționale românești (nuanțele iei de pe veșminte) și ocrotirea pe care Maica Domnului a oferit‑o de‑a lungul istoriei voievozilor și poporului român.

Credincioșii s‑au putut închina la sfânta icoană pe tot parcursul slujbei Vecerniei cu Litia și până seara târziu.

 

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