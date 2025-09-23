Comemorarea părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș la Focșani

La Catedrala Unirii „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din municipiul Focșani, Sectorul cultural și comunicații media al Eparhiei Buzăului și Vrancei a organizat duminică, 21 septembrie, cea de‑a treia manifestare culturală din seria „Chipuri și cuvinte duhovnicești”. Evenimentul a prilejuit evocarea părintelui arhimandrit Benedict Ghiuș (1904‑1990), vrednic fiu al Vrancei, originar din localitatea Domnești, invitatul special fiind părintele prof. univ. dr. Vasile Gordon, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București.

În prezența Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Ciprian, părintele Marius‑Daniel Ciobotă, consilier eparhial la sectorul organizator, a rostit cuvântul introductiv, iar evenimentul comemorativ a continuat cu proiecția documentarului „Între cer și pământ: Părintele Benedict”. Prin vizionarea filmului, publicul a descoperit mărturiile contemporanilor despre personalitatea arhimandritului Benedict Ghiuș, reflectată în misiunea sa eclesială și didactică, precum și în trăirea credinței în perioada comunistă.

După acest moment, părintele profesor Vasile Gordon a susținut prelegerea „Părintele Benedict Ghiuș sau discreția teologului mărturisitor”, auditoriul fiind format din pr. Marian Gegea, vicar administrativ eparhial, părinți consilieri eparhiali, protoierei, clerici vrânceni, monahi și monahii, autorități locale, distinsa presbiteră Irina Gordon, profesori de religie și credincioși din municipiu. Invitatul, fiu duhovnicesc și ucenic al arhimandritului Benedict, începând cu anul 1978, a relatat atitudinea părintelui în timpul spovedaniei, pentru ca exemplul său să fie urmat de către preoți. Părintele Vasile Gordon a subliniat, din propria experiență, că, pentru mărturisirea coerentă a păcatelor de către penitent, duhovnicul Benedict nu adresa multe întrebări, ci era discret și receptiv, iar la final oferea sfaturi, vorbind pe înțelesul fiecărui credincios.

Pe parcursul discursului, părintele profesor a rememorat modalitatea de lucru a părintelui Benedict Ghiuș în procesul de diortosire a Proloagelor (ediția de la Neamț, 1854‑1855), care presupunea transcrierea textului din litere chirilice în litere latine, cu adaptarea unor cuvinte și expresii.

În cuvântul său, Părintele Arhiepiscop Ciprian a menționat că arhimandritul Benedict Ghiuș face parte din pleiada de duhovnici și mărturisitori ortodocși români din secolul al XX‑lea, comemorați în Patriarhia Română pe parcursul celui de‑al doilea semestru al anului 2025. De asemenea, ierarhul a evidențiat faptul că scopul evenimentului l‑a reprezentat comuniunea cu duhovnicul de origine vrânceană, chip al blândeții și teolog, în sensul autentic al cuvântului, nu doar amintirea personalității sale prin prezentarea biografiei.

După încheierea manifestării, publicul s‑a apropiat de vitrinele în care erau expuse, ca mărturie a contribuției culturale și spirituale, o selecție de cărți și articole redactate de părintele arhimandrit Benedict Ghiuș, alături de volumele altor autori, dedicate memoriei sale.