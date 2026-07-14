Daruri pentru copiii Grădiniței „Buna Vestire” din Capitală

În ziua de prăznuire a Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, luni, 13 iulie, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oferit daruri tuturor copiilor de la Grădinița „Buna Vestire” din București. Cei mici au primit o carte despre Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, redactată pe înțelesul lor.

Înainte de primirea darurilor oferite de Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, copiii au aflat că Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou a fost un om blând și plin de dragoste față de Dumnezeu. De asemenea, angajații Grădiniței „Buna Vestire” au primit în dar o carte dedicată vieții Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Acatistul Sfântului și o iconiță cu chipul acestuia.

Părintele Ciprian Valentin Chirițoiu, managerul Grădiniței „Buna Vestire”, a vorbit despre semnificația acestor daruri oferite de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Cu ocazia sărbătorii Aducerii moaștelor Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou la București, o sărbătoare relativ nouă, înscrisă în calendarul ortodox în anul 2024, copiii au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel un dar constând într-o carte care prezintă viața sfântului. Volumul este bogat ilustrat, iar imaginile îi ajută pe cei mici să înțeleagă mai ușor învățăturile desprinse din viața acestuia. De asemenea, și angajații grădiniței au primit câte un dar: o carte despre viața Sfântului, Acatistul Sfântului și o iconiță cu Sfântul Dimitrie. În grădinița noastră promovăm valorile creștine, iar marcarea acestei sărbători, prin familiarizarea copiilor cu viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, este de mare folos, mai ales în cultivarea credinței în Dumnezeu, a dragostei față de aproapele, a păcii, a bucuriei, a înțelegerii și a celorlalte valori creștine pe care dorim să le sădim în sufletele copiilor care învață la Grădinița «Buna Vestire»”, a declarat managerul grădiniței pentru TRINITAS TV.

Copiii au răsfoit cu multă curiozitate paginile cărții, frumos ilustrată, și au descoperit, alături de cadrele didactice, viața Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou. Ei au adresat întrebări despre faptele bune pe care le pot urma și ei, inspirându-se din modelul de viață al Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor.

Grădinița cu program prelungit „Buna Vestire” a Patriarhiei Române este o unitate de învățământ acreditată de Ministerul Educației. Misiunea acesteia este de a oferi copiilor o educație integrală și formativă, întemeiată pe valorile creștine și orientată spre dezvoltarea lor armonioasă.