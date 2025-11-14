Dialog între teologie și știință la prima ediție a Simpozionului „Mitropolit Pimen Georgescu” de la Iași

În perioada 10‑11 noiembrie 2025, Iașiul a devenit centrul unui amplu dialog între teologie, știință și vocația slujirii aproapelui, găzduind prima ediție a Simpozionului Național Studențesc „Mitropolit Pimen Georgescu”. Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sub genericul „Omul în fața provocărilor lumii contemporane”, o temă ce a invitat la reflecție, dialog și comuniune între credință și cunoaștere.

Deschiderea oficială a reunit personalități academice de la universități de profil din Iași, București, Cluj, Timișoara, Sibiu, Suceava și Chișinău, marcând începutul unui demers interdisciplinar dedicat tinerilor teologi, asistenților sociali și cercetătorilor preocupați de provocările lumii moderne.

Momentul inaugural a fost deschis de lucrarea susținută de dr. Petre Maican, cercetător asociat la Institutul de Studii Creștine Orientale din Nijmegen (Țările de Jos), intitulată „Teologia dizabilității: dincolo de stereotipuri, prejudecăți și răspunsuri standard”. Aceasta a oferit un cadru profund de reflecție asupra felului în care omul contemporan caută echilibrul între vulnerabilitate și vocație, între rațiune și credință.

Pe parcursul celor două zile, simpozionul a reunit studenți, masteranzi și doctoranzi din întreaga țară, care au prezentat lucrări grupate în șase secțiuni tematice: Nevoia de spiritualitate autentică; Vulnerabilități contemporane; Schimbări de paradigmă în viața omului contemporan; Identitate și valoare umană; Libertate și responsabilitate socială, respectiv Manifestarea frumosului în societate. Atmosfera simpozionului a fost însuflețită de prezența a peste 100 de participanți veniți din toate colțurile țării, fiecare purtând cu sine dorința de a împărtăși și de a crește împreună. Au fost prezentate peste 87 de lucrări, rod al pasiunii și preocupărilor tinerilor pentru lumea în care trăim.

Un plus de valoare artistică și spirituală a fost adus de studenții specializării Artă Sacră, care, pe lângă contribuțiile lor academice, au organizat o expoziție de lucrări iconografice și miniaturi.

Un moment deosebit al simpozionului l‑a constituit festivitatea de premiere, în cadrul căreia au fost acordate premii în bani și cărți, ca semn de recunoaștere a excelenței academice și a implicării studenților în cercetarea teologică și socială contemporană.

Premiul I a fost oferit studentului Vlad Bostan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, specializarea Teologie Pastorală, anul I, pentru lucrarea „Teologia ca nevoință: studentul între informație și revelație”.

Premiul II a revenit studentei Teodora Huzum, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, specializarea Asistență Socială, anul II, pentru lucrarea „Perspective sociologice asupra aspectelor ce conturează comportamentul sexual al tinerilor”.

Premiul III a fost acordat studentei Ilaria Potânga, Extensia Chișinău, specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală, anul II, pentru lucrarea „Singurătatea în era conexiunilor digitale”.

Lucrările s‑au încheiat cu o sesiune de concluzii, în care a fost subliniată importanța continuării acestui tip de dialog și a cooperării între facultățile participante, în spiritul comuniunii academice și spirituale. În ziua următoare, participanții au avut prilejul de a se bucura de o excursie cultural‑duhovnicească la Suceava, poposind în locuri încărcate de istorie și spiritualitate și descoperind frumusețea mănăstirilor din Bucovina.

La final, organizatorii au transmis un gând de recunoștință și bucurie tuturor celor implicați.