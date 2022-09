Distincții oferite de Patriarhul României

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit vineri, 30 septembrie 2022, Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” pentru clerici părintelui conf. dr. Sorin Șelaru, directorul Reprezentanței Patriarhiei Române pe lângă instituțiile europene, și Ordinul „Maica Domnului Rugătoarea (Oranta)” pentru mireni profesorului dr. Daniel Munteanu, care s‑au implicat în editarea volumului intitulat „Holding fast to the Mystery of Faith. Festschrift for Patriarch Daniel of the Romanian Orthodox Church”. Evenimentul a avut loc în Salonul Sfinților Români din Reședința Patriarhală.

Volumul reunește studii semnificative de teologie și spiritualitate ale unor personalități marcante ale domeniului teologic internațional - clerici, profesori și teologi, care l‑au întâlnit pe Patriarhul României, în semn de apreciere pentru întreaga activitate spirituală, teologică, misionară și pastorală desfășurată. În cadrul volumului sunt cuprinse studii redactate de autori din 15 țări din toată lumea în limbile franceză, engleză și germană, fiind un dar cu un simbolism aparte la ceas aniversar, la împlinirea a 15 ani de la întronizarea Preafericirii Sale ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.