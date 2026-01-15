Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Știri

„Dor de Eminescu” la Slobozia

Știri
Un articol de: Anastasia Pătrașcu - 15 Ianuarie 2026

Miercuri, 14 ianuarie, cu prilejul Zilei Culturii Naționale și împlinirii a 176 de ani de la nașterea marelui poet Mihai Eminescu, la sediul Protopopiatului Slobozia, elevii clasei a IV‑a de la Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din Slobozia, județul Ialomița, coordonați de învățătoarea Elena Curelea‑Simionescu, au participat la activitatea cu tema „Dor de Eminescu - 15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale”. Părintele Ioan Constantin Bălan de la Parohia Gheorghe Doja, județul Ialomița, a transmis celor prezenți informații despre viața poetului Mihai Eminescu, cu referiri la familia sa și la educația primită în cadrul acesteia.

Pentru implicarea lor, copiii au fost răsplătiți cu produse de patiserie și băuturi răcoritoare de către Protopopiatul Slobozia.

Manifestarea culturală s‑a desfășurat cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, fiind rodul parteneriatului dintre Protopopiatul Slobozia și Școala Gimnazială „Sfântul Andrei” din Slobozia.

 

