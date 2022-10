Episcopul Gurie Georgiu, pomenit la un an de la trecerea sa în veșnicie

Un sobor de arhierei, preoți și diaconi a săvârșit vineri, 21 octombrie, Sfânta Liturghie și parastasul la un an de la trecerea la Domnul a Episcopului Gurie Georgiu. În aceeași zi a fost lansat un volum omagial și s-a dezvelit un monument închinat ctitorului Episcopiei Devei și Hunedoarei.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită la altarul de vară al Catedralei Episcopale „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva. Din sobor au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Naum, Mitropolit de Ruse (Bulgaria), Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ortodox Român al Ungariei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, și Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul-vicar al Maramureșului și Sătmarului. Răspunsurile liturgice au fost oferite de către Corala preoțească „Sacerdotes”, dirijată de preotul Daniel Balea, informează mitropolia-ardealului.ro.

Slujba Parastasului a fost săvârșită la mormântul Episcopului Gurie Georgiu din Catedrala Episcopală de Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, împreună cu ierarhii liturghisitori, cărora s-au alăturat Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, Preasfințitul Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Preasfințitul Părinte Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Emilian Crișanul, Episcopul-vicar al Arhiepiscopiei Aradului, și Preasfințitul Părinte Daniil Stoenescu. La slujbă au fost prezenţi consilieri eparhiali, protopopi, preoţi din eparhia hunedoreană, monahi şi monahii din aşezămintele monahale ale eparhiei, oficialităţi centrale, judeţene și locale, membrii familiei vrednicului de pomenire Episcop Gurie, precum şi numeroşi credincioşi veniţi să se roage pentru odihna veşnică a ierarhului.

Volum și statuie omagiale

IPS Mitropolit Laurențiu a evocat personalitatea duhovnicească a celui care a ctitorit Episcopia Devei şi Hunedoarei, transmițând și un mesaj din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

„În acest răstimp, a rânduit Dumnezeu ca tot ceea ce a făcut și a pus la temelia acestei lucrări sfinte a Episcopiei Devei și Hunedoarei vrednicul de pomenire Episcopul Gurie să fie continuat și dus la desăvârșire, până la împlinirea visului celui care a întemeiat această nouă unitate bisericească din Mitropolia Ardealului. La rugăciunea pe care am înălțat-o către Dumnezeu noi am adăugat dragostea și prețuirea noastră, ceeea ce se cuvine, ceea ce suntem datori să oferim celui care a pus temelia unei lucrări de care noi ne folosim în continuare”, a spus ierarhul.

În Sala de Festivități a Centrului Eparhial din Deva, PS Părinte Episcop Nestor a prezentat volumul omagial intitulat „Episcopul Gurie Georgiu, întâiul arhipăstor al Devei și Hunedoarei. Mărturii, gânduri, amintiri”, volum tipărit ca o datorie morală pentru a arăta dragostea și bunătatea pe care vrednicul de pomenire ierarh le-a arătat față de toți.

„Dragostea celor din jur, care l-au iubit mult pe Preasfințitul Părinte Gurie, am simțit-o în acest an îndreptându-se și către mine. De aceea, le mulțumesc tuturor ierarhilor Sfântului Sinod care, în virtutea apropierii și prețuirii pe care au avut-o pentru Preasfințitul Gurie, au revărsat această dragoste și către mine. Mulțumesc reprezentanților autorităților, bunilor credincioși și clerului care, de asemenea, s-au alăturat în această lucrare care se cere continuată în județul Hunedoara și, iată, că ne găsim la un an de la trecerea la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie, încercând, cu multă trudă, cu multă osteneală, să lăsăm urmașilor un nume luminos, plin de dragoste, al primului arhipăstor al acestei episcopii”, a spus PS Părinte Nestor.

În continuare, a fost vizionat un scurt film conținând imagini din viața și activitatea Episcopului Gurie Georgiu, iar apoi, în curtea Eentrului Eparhial din Deva a fost dezvelită și binecuvântată statuia comemorativă a regretatului ierarh.