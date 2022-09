Evaluarea viitorilor clerici în Eparhia Bucureștilor

Arhiepiscopia Bucureștilor a organizat marți, 27 septembrie 2022, o nouă sesiune a examenului de capacitate preoțească pentru teologii care își doresc să ocupe un post clerical vacant în această eparhie. 24 de candidați au fost examinați în sala de conferințe a Centrului pentru formare continuă „Dumitru Stăniloae” din București de o comisie prezidată de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Candidații au susținut două probe, una scrisă și una orală. În prima parte a zilei, le‑au fost evaluate cunoștințele de administrație bisericească necesare în viitoarea lor activitate. După afișarea rezultatelor la proba scrisă, aceștia au susținut proba orală a examenului în cadrul căreia le‑au fost verificate cunoștințele din mai multe domenii de studiu teologic.

„Toamna sunt mai mulți candidați înscriși întrucât la acest examen participă mai ales cei care au obținut de curând licența în teologie și doresc să slujească Biserica și din această postură clericală. La această sesiune s‑au înscris 24 de candidați și după desfășurătorul obișnuit are loc proba scrisă, iar după corectarea lucrărilor, cei care vor promova vor participa la proba orală. Atât proba scrisă, dar mai ales proba orală, evaluează cunoștințele pe care și le‑au însușit, dar mai ales abilitățile lor practice de a transpune aceste cunoștințe în mediul eclezial, de a arăta că sunt pregătiți pentru a‑și asuma slujirea de preot sau de diacon la una dintre parohiile din Arhiepiscopia Bucureștilor”, ne‑a spus părintele Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor.

Comisia de examinare a fost formată din cadre didactice de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și din părinți consilieri de la Centrul eparhial. „Aceste examene de capacitate preoțească sunt foarte importante pentru viitorul Bisericii noastre, fiindcă în urma promovării lor candidații vor face parte din cler. Ele sunt susținute cu un an sau doi înainte de eventuala lor hirotonie întru preot sau diacon, pentru că se reverifică într‑un fel cunoștințele pe care ei le‑au dobândit în școlile teologice. Principalele cunoștințe teoretice și practice dobândite sunt reverificate în cadrul acestui examen, mai întâi prin proba scrisă și mai ales prin proba orală, când dorim să vedem dacă sunt pregătiți din punctul de vedere al practicii liturgice, în special, al cunoștințelor de drept canonic, de omiletică și catehetică pentru a fi slujitori ai sfintelor altare”, ne‑a spus părintele asist. dr. Silviu Tudose, cadru didactic la această instituție de învățământ teologic universitar din București.

Media de promovare a examenului de capacitate preoțească este minimum 7,00, cu nici o notare parțială - la proba scrisă sau orală - sub nota 6,00. Examenul de capacitate preoțească are valabilitate un an pentru candidații care vor obține media între 7,00 și 8,99 și 2 ani pentru cei care vor obține cel puțin media 9,00.