Evenimentul „Legănelul lui Iisus” la Biserica Domnița Bălașa din București

În seara zilei de duminică, 22 decembrie, la Biserica „Așezămintele Brâncovenești - Domnița Bălașa”, Paraclis Patriarhal din București, a fost organizat concertul tradițional de colinde „Legănelul lui Iisus”, aflat la ediția a III-a. La eveniment au participat numeroși credincioși și iubitori ai cântecelor religioase.

Au cântat: Corala ,,Carmen” a Bisericii Domnița Bălașa, condusă de Grigore Miron, Corul de copii al Bisericii Domnița Bălașa, dirijat de pr. conf. univ. dr. Zaharia Matei, Corul ,,CorPlus” al Asociației Down Plus din București și Grupul Psaltic ,,Evloghia”, dirijor pr. Marius Militaru. Alături de colindele interpretate au fost prezentate și poezii cu tematică specifică perioadei, precum „Crăciun” de Monica Pilat și „Liniște”, poezii recitate de Andrada Elena Anastasiu, elevă la Liceul Pedagogic ,,Anastasia Popescu”. Evenimentul a fost prezentat de Adriana Ene, realizatoare Radio TRINITAS și TRINITAS TV.

„Anul acesta Biserica «Domnița Bălașa» a organizat cea de-a treia ediție a concertului tradițional de colinde «Legănelul lui Iisus», un concert care an la an și-a dorit să fie cât mai aproape de credincioși, de cei care au nevoie de sprijinul și ajutorul nostru. Și în acest an, biserica a fost plină de cei dornici să primească colindele la sărbătoarea Nașterii Domnului, dar și de cei care au venit să colinde, precum copiii Bisericii «Domnița Bălașa», cor care crește de la an la an, coordonat de părintele Zaharia Maria, și Corala Carmen a Bisericii «Domnița Bălașa», sub bagheta dirijorală a lui Grigore Miron. De asemenea, ne-am putut bucura și de copiii Asociației Down Plus din București, care au venit să ne colinde, dar și de prezența Grupului bizantin «Evloghia», dirijat de părintele Marius Militaru. A fost o seară a bucuriei, a speranței, a împreună-lucrării celei bune, pentru că toți copiii prezenți au primit daruri, bucurându-se de prezența lui Moș Crăciun și mai ales de gândul că, iată, ne apropiem de sărbătoarea Nașterii Domnului”, a spus Adriana Ene, realizatoare Radio TRINITAS și TRINITAS TV.

Totodată, părintele Marius Militaru, dirijorul Grupului Psaltic, a evidențiat dragostea cu care grupul a interpretat colindele în această seară: „ Corul Bizantin «Evloghia» a trăit bucuria de a vesti în seara aceasta Nașterea Domnului prin colinde, într-un cadru solemn și binecuvântat, la Biserica Domnița Bălașa din București, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și la invitația părintelui consilier patriarhal Ștefan Ababei, parohul bisericii, de a participa la acest eveniment, transformând astfel întâlnirea într-un prilej de înălțare sufletească. Colindele, aceste mărturii ale credinței și tradiției noastre strămoșești, sunt mai mult decât simple cântări. Ele transmit vestea cea bună a Nașterii Mântuitorului Iisus Hristos, îndemnându-ne la comuniune, rugăciune și bucurie duhovnicească”.

Printre vorbitori s-a numărat şi părintele conf. univ. dr. Zaharia Matei, profesor de muzică în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București și slujitor la Biserica Domnița Bălașa. „Ne bucurăm că și anul acesta, la Biserica Domnița Bălașa am putut să aducem bucurie și emoție în sufletele oamenilor, dar mai ales să aducem slavă și mulțumire lui Dumnezeu, prin colindele pe care le-am interpretat în această seară, asemenea îngerilor și păstorilor care au cântat și au venit la ieslea Mântuitorului Hristos. În această perioadă suntem îndemnați să fim alături de cei care sunt în suferință, Biserica având această menire de a fi alături de toți cei care se află în nevoințe și necazuri, iar noi, slujitorii Bisericii Domnița Bălașa, am dorit să aducem în seara aceasta, pe chipul tuturor celor prezenți, bucurie sfântă și dragostea sărbătorii Nașterii Mântuitorului Hristos. Mesajul colindelor este acela de a fi alături de cei dragi în această perioadă de bucurie, dar neuitând pe cei care sunt singuri și neajutorați”.

La finalul evenimentului, părintele Ștefan Ababei, consilier patriarhal și parohul Bisericii Domnița Bălașa, a mulțumit tuturor pentru participare, oferind daruri copiilor prezenți din partea parohiei.