Festival de pricesne la Parohia Apărătorii Patriei 2 din Capitală

La Parohia Apărătorii Patriei 2 cu hramul „Sfântul Ambrozie”, din cartierul bucureștean Berceni, a avut loc duminică, 11 septembrie 2022, festivalul de pricesne „Blândul Păstor”, ajuns la ediția a 12‑a. Evenimentul s‑a desfășurat în cerdacul din curtea bisericii parohiale și i‑a avut ca invitați speciali pe părintele Ionel Miron și artiștii Miruna Ionescu, Sandu Pop și Daniel Madia.

„Festivalul de pricesne este o activitate misionară, nu numai culturală, întrucât ați ascultat cântări religioase, cu nuanță populară, cântece autentice românești. Și anul acesta am observat foarte multă seriozitate cu care copiii s‑au pregătit pentru acest spectacol. Pentru ei, evenimentul de astăzi are o dublă semnificație, atât religioasă, cât și artistică, care împreună îi va forma pentru a deveni oamenii de nădejde ai Bisericii. Muzica ne atrage și prin intermediul ei Îl putem lăuda pe Dumnezeu. De altfel, întreaga activitate desfășurată de parohia noastră este sub auspiciile muzicii. Am fost impresionat de seriozitatea și abnegația copiilor, iar lucrul acesta s‑a văzut pentru că a fost foarte greu de jurizat. Amintim că festivalul este misionar, iar premiile sunt simbolice”, a spus părintele paroh Mircea Uță.