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Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la Parohia Coșești din judeţul Vaslui

Hirotonie la Parohia Coșești din judeţul Vaslui

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Data: 15 Iunie 2026

Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit duminică, 14 iunie, Sfânta Liturghie în Parohia Coșești, Protopopiatul Vaslui, judeţul Vaslui. Din sobor a făcut parte și părintele protopop Adrian Chirvasă.

În omilia rostită după citirea fragmentului evanghelic, Preasfinția Sa a vorbit despre ceea ce presupune urmarea lui Hristos.

„Cum e posibil să urmezi pe cineva pe care nu‑l cunoști și despre care nu știi foarte multe lucruri? Probabil, bănuim că cei doi frați, Petru și Andrei, ar fi auzit ceva despre Hristos, dar nu suficient încât ei nu numai să‑L urmeze pe Hristos, ci și să‑și lase munca lor. Ei trăiau din pescuit, era sursa lor de venit din care își întrețineau familiile. Când Domnul i‑a invitat într‑un fel atât de irezistibil încât ei n‑au putut să refuze, s‑au grăbit și fără nici un fel de rezervă s‑au dus să‑L urmeze. Să urmezi pe cineva înseamnă să crezi în persoana respectivă, să‑ți asumi tot ceea ce ține de setul său de valori, de ceea ce gândește, de modul cum se comportă, de mentalitatea acelei persoane”, a spus Preasfinţia Sa.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Episcop Ignatie l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Rareș Daniel Ilie, iar la finalul slujbei l‑a instalat ca paroh al Parohiei Coșești, înmânându‑i Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce și cheile lăcașului de cult, conform episcopiahusilor.ro.

 

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