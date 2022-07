Hramul Schitului Stârciu, judeţul Sălaj

Preasfințitul Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Schitul „Sfinților Apostoli Petru și Pavel” din Stârciu, Sălaj. Cu acest prilej, ierarhul a acordat egumenului aşezământului monahal, protos. Rafael Blejan, „Crucea Sălăjană”, cea mai înaltă distincție a Episcopiei Sălajului, pentru activitatea desfășurată în mijlocul obștii monahale.

Biserica schitului este ridicată în apropierea locului cunoscut de către sătenii din localitatea Stârciu și din satele vecine sub denumirea de „Fântâna Leacului” sau „Izvorul îngerului”, pentru că, aici, există un izvor care își revarsă apele, anual, cu puţin timp înainte de praznicul Rusaliilor și care, după câteva săptămâni, seacă din nou. Pe locul acestui izvor, despre a cărui apă oamenii locului spun că are proprietăți miraculoase, ar fi existat, între secolele XI‑XIII, o mănăstire, cunoscută în istorie sub numele de Mănăstirea Meseș.